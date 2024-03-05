菊梓喬加盟星演再做何哲圖愛將　Hana謙稱非一姐拒講吳卓羲

▲ 何哲圖（右五）與星演國際同打歡迎菊梓喬。

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）早前宣布離開TVB後，在昨日出席記者會宣布加盟何哲圖（Herman）的星演國際有限公司，再度成為Herman回歸麾下及當公司一姐。

各電台、同門歌手出席撐場外，何哲圖太太、有線娛樂總經理余詠珊也有到場並送上「水晶咪」，足見Hana十分受公司重視。何哲圖表示，水晶咪寓意Hana加入星演愈唱愈強、愈唱愈好。

星夢一姐丨菊梓喬離巢即亮相伯樂何哲圖節目 自爆有三間唱片公司招手

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Hana拒談吳卓羲

曾志偉回歸TVB被任高層後，Hana受到冷待，她在會上也直認近年於TVB曝光率不多，因此很久沒出新歌，希望簽新公司後有更多唱歌甚至演戲機會，並感激粉絲對她一直不離不棄，將會以好歌報答知音。

另外，她謙稱自己不是一姐，反稱自己是星演國際的新人：「會與師兄、師姐一齊努力，希望他們高抬貴手睇住我。」

同時，表示如果TVB邀請的話她對希望跟不同平台合作。不過，當提到緋聞男友吳卓羲時，Hana不願多談。至於何時推出新歌，她表示Herman正在揀歌，指有信心對方會挑選出首最好的歌讓她打響頭炮。

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