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幸福一家｜暖爸洪天明修心養性搏命搵銀　周家蔚送老公出門工作勁不捨

娛樂 12:20 2024/03/05

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周家蔚指自己變「望夫石」！

藝人洪天明在2012年3月與「港姐亞軍」周家蔚結婚後，育有兩子洪大仁（TJ）、洪竟琋（JT）。天明不時需到內地工作，他在2021年時就曾離港8個月，大仔看到爸爸時即攬實她爆喊，場面感人。

日前，周家蔚在「小紅書」記錄送天明出門工作的短片，稱自己變成了「望夫石」等待老公回家。

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周家蔚變「望夫石」

在短片中，家蔚送出門工作的天明上車，離家前在擁抱、接吻，流露不捨之情，家蔚也笑說：「望夫石 望你返嚟」，又直言希望天明快一些回來。

天明負責搏命賺錢，家蔚就負責努力照顧家庭，不過家蔚也表示自己要好好保養，務求以最好的姿態示人。

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洪天明修心養性

洪天明結婚前形象非常花弗，一向女人緣旺盛的他更曾在2000年與現為「千億新抱」的徐子淇拍拖，在2002年，因徐子淇到英國讀書後和平分手。

天明在婚後予人「浪子回頭」的感覺，專心努力工作，他曾於2017年2月中在TVB節目中對太太說：「你為我放棄了很多，放棄了事業、青春，謝謝你。我長期不在香港，辛苦你了！我知道我忽略了你，我會安排更多時間陪著你。」

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呻天明應酬多經常飲酒

周家蔚曾在TVB節目《日日媽媽聲》中分享，天明在返港未夠兩個月後又到內地工作，蔚在節目中表示有不斷安慰兒子和自己，「爸爸離家係為家庭著想」，但她直認也擔心老公會忙「其他事情」，「我講冇你信唔信吖？因為佢應酬多，見嘅人亦好多，成日都要飲酒……」

《日日媽媽聲》（節目截圖）

周家蔚明白男人要有事業

周家蔚曾對天明說，寧願他賺少一點，多留時間在家，「寧願一家人開開心心地過，我不需要很富貴，住大屋」，但她明白男人需要有事業。

為求安心，她曾要求老公到達工作的酒店後，須報上酒店名稱和房號，並向家人報平安，「但佢經常唔記得......」連羅敏莊也忍不住插嘴︰「唔記得定特登唔俾呀？」周家蔚笑笑口表示曾提出質疑︰「點解你冇俾㗎？」

另外，家蔚直認經常就夫妻分隔兩地而「詐型」，試過嬲到封鎖了天明的電話。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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