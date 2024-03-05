空中接生｜台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆　機長衝出駕駛艙親自接生

▲ 台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆，機長衝出駕駛艙親自接生。

【航空/孕婦/臨盆/接生/飛機】近日，泰越捷航空（Thai Vietjet）一架從台北飛往泰國曼谷的班機途中，有一名孕婦乘客突然在廁所臨盆，機長得知後，立即離開駕駛艙，在空中為她接生，所幸最後母子平安。

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據《紐約郵報》報道，2月23日，泰越捷航空一架從台北飛往曼谷的班機途中，機組人員突然通知他，廁所裡有一名懷孕的乘客突然開始陣痛，即將分娩。而擁有18年飛行經驗的機長Jakarin Sararnrakskul得知此事後，緊急將飛機交給女副機長駕駛，並衝向廁所查看女乘客的情況。

當Sararnrakskul到廁所後，發現該名乘客正在臨盆，他立即協助她，在數千英尺高空中順利誕下男嬰。飛機降落在曼谷機場時，醫護人員已經在現場待命，所幸經過檢查，確認這對母子均生命跡象穩定，平安健康。

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據了解，Sararnrakskul與妻子育有一女，事後他在受訪時表示，在他18年來的飛行員生涯中，從來沒有接生過孩子。因此，他為自己能夠在機上將嬰兒帶到這個世界而感到相當自豪，

他將能夠在餘生告訴所有人，他是在空中出生的。我感到非常自豪，因為我可以幫助他來到這個世界。

他還笑稱，事後機組人員們為這名新生兒取了一個綽號叫做「天空」（Sky），藉以紀念他在天空中旋風般、混亂的誕生。

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責任編輯：羅嘉欣