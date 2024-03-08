治療思念｜淘寶推AI「復活」已故親人服務　最平10元重新聽到親人「開口說話」

▲ 淘寶興起一項利用AI技術「復活」已故親人的服務，用家只需提供已故親人的舊照片，就可讓這些舊照片活起來，甚至開口說話，最低消費只需10元人民幣。（iStock圖片）

【AI技術/淘寶】近日內地電子商貿平台淘寶興起一項利用AI技術「復活」已故親人的服務，用家只需提供已故親人的舊照片，就可讓這些舊照片活起來，甚至開口說話，最低消費只需10元人民幣。據淘寶的數據顯示，今年春節前夕，有服務商已售出逾400宗，業界估計，該服務現處於萌芽階段，隨著未來內地以至國際市場需求上升，料可帶來逾萬億元的商機。

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雖然商家標榜「10元修復親人復活照片」，事實上卻是按實際成品付費，如30秒80個字的影片就需要360元人民幣，之後每30秒加收160元人民幣。而相關的內容則由購買者自行提供，例如希望聽到已故親人說什麼，影片如何設計等。此外，服務使用者亦最好能夠提供已故親人的相片或影片，有其聲音作參考更好。

這類「修復老照片+讓照片動起來」、「照片開口說話」等服務，只能提供「形象克隆」（Image clone）和「聲音克隆」（Voice clone），「AI親人」只能說出訂製者要求的語言，無法進一步互動。

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台音樂人幫襯「復活女兒」

若想實現聊天功能，則需利用ChatGPT或類似軟件，根據逝者生前習慣訓練語言模型，所需的數據和費用不便宜，有些專業團隊通過建立面部模型和用聲音樣本進行模擬訓練，來實現逝者與定制者之間的對話，費用約為5,000到10,000元人民幣。近期台灣著名音樂人包小柏就是利用AI技術復刻出「數碼女兒」。

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業界認為，所謂「AI復活」其實就是當前大熱的生成式AI，可說就AIGC領域的一個細分，基本上利用圖像、語音、視頻、文字等多個領域中已經成熟的技術，去生成個人形象、聲音、知識庫、思維方式、語言風格等等內容，再逐步將這些不同內容「拼接」成一個完整的產品。

預料帶來逾萬億元商機

據內地媒體報道，涉獵AI遊戲開發、VR、數字人等領域的上海超級頭腦團隊，去年3月更開始涉足「AI復活」。團隊創始人張澤偉表示，截至目前已為逾600個家庭提供相關服務，大部分使用者皆為因疾病、事故或自然災害而失去孩子的父母。

張澤偉認為，這個行業目前還在早期萌芽階段，規模很小，短時間或難以推進，但觀乎國內甚至是國際的龐大的市場需求，料未來可成為萬億級別的市場。

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責任編輯︰王明芳