高山低谷丨林奕匡The First Take錄音前瘋狂綵排　準爸爸Phil陪太太產檢喜上眉梢

▲ 林奕匡獲邀參與日本著名音樂頻道The First Take演唱。

適逢林奕匡（Phil）的經典歌曲《高山低谷》推出十周年，他早前應邀參與日本著名音樂頻道The First Take（TFT）的一鏡到底一次性錄音演出，演繹了全新編曲的《高山低谷》。Phil昨晚更與歌曲監製Edward Chan，以及作詞的陳詠謙開Live，談及參與TFT的感受，以及即將為人父的心情。

今次Phil是繼陳柏宇及MIRROR後，第3個歌手單位成為香港代表，參與The First Take錄音，他為此作出了周詳的準備，道：「我哋重新度過首歌嘅編排，同埋唱法都唔同咗，會諗下受眾係邊個，唔想一模一樣嘅感覺去唱，因為都事隔十年，自己嘅人生同經驗會令自己有唔同感受。」

他續透露：「我都有練習多啲，仲特登買咗喺正式錄音時會用到嘅Headphone喺屋企練習，又會睇下唔同嘅表演者喺TFT佢會點唱，台風係點，又研究下鏡頭擺位，自己喺屋企事先預演一次，希望可以減低緊張程度。」

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▲ Edward Chan、林奕匡、陳詠謙。（左起）

林奕匡入錄音室緊張

不過進入錄音室時，Phil還是免不了緊張，道：「進入錄音室嘅時候，緊張一定有，但估唔到原來大家平時見到個畫面好似只有自己一個人喺度，但入到去其實鏡頭後有最少接近30人喺度做準備，所以有啲意想不到，不過到正式錄音時，大家就會全部離場。」

從錄影片段可見到Phil初時以一貫的微笑表示：「Okay I’m Ready!」然後他便完全陶醉於音樂之中，中段唱到肉緊之時更緊握拳頭呢！錄音過後，Phil也即是鬆一口氣，他道：「當下第一時間諗到『Oh My God! 錄完喇！』因為籌備期間練習幾多次都好，正式嘅時候係有好多Pressure，但完成嗰一下成個人即刻放鬆，可以真係Enjoy The Moment多啲，我仲同每個同事都擁抱，哈！」

能登TFT之感榮幸

至於能夠在《高山低谷》推出十周年登上TFT，Phil坦言這是莫大的榮幸，更道：「能夠唱廣東歌實在太好，希望可以俾全球認識廣東音樂。」

《高山低谷》對於Phil來說別具意義，因為當時這是一首決定Phil歌唱事業的一首作品，所以他一直銘記歌詞內容，更稱：「《高山低谷》記載住我人生好重要嘅一刻，由最唔開心到我企得返起身，而家呢首歌成為咗鞭策我嘅歌，佢唔係淨係講低谷要點樣面對，佢仲可以講到喺人生唔同期間，都會遇上唔同高山低谷，會時刻提醒我，要繼續行落去，個終點依然未達到，所以唔可以停唔可以放棄，就好似歌詞咁講：腳下路程難以削短。」

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揭《高山低谷》歌名由來

另外，在昨晚開Live的時候，陳詠謙特別提到《高山低谷》歌名的由來，說：「本身未有歌名，係先寫咗『你界定了生活 我侮辱了生存』呢句，但前面加多句『你快樂過生活 我拼命去生存』，令成份歌詞有一份推進。後來見副歌前有三連音的部份，想到『高的山低的谷』呢幾隻字，加上香港好多山，有錢人又多數住喺半山，配合埋前面歌詞，就有《高山低谷》呢個歌名。」

昨晚TFT首播，加上早前宣布太太陀B，今年準備當爸爸，正值人生美好的時光，但Phil分享心情道：「我唔覺得自己而家喺高山，因為覺得可以再好啲，同時亦都會提醒自己唔好俾自己入到低谷，繼續鞭策。」不過當談及BB的時候，Phil仍難掩將為人父的喜悅，他笑著透露：「今（昨）日開Live前啱啱陪太太睇完醫生，BB又大咗好多，今（昨）晚 又有另一個BB TFT出世，的確係開心！」

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