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中風危機丨31歲工作狂月入5萬　突面麻半身癱瘓患腦中風揭1個壞習慣惹禍

都市病 12:28 2024/03/05

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【中風/腦中風/面癱/面麻/癱瘓/四肢無力/口齒不清】31歲中風是什麼感覺? 內地一名曾經是工作狂，月入5萬的編劇導演於2018年突然中風，當時年僅31歲的他自此生活便出現了翻天覆地的變化，不但左邊身癱瘓，口齒不清，甚至連大小便亦無法自理。正當旁人以為他從此一蹶不振時，6年後，他卻竟成功逆轉困境，更將自身經歷拍攝影片與大眾分享，鼓舞同路人切勿輕言放棄。

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該名內地男子於小紅書上載多段影片，指2018年6月7日凌晨，31歲的他身體出現異常，隨即昏迷入院，入院後經檢查，證實他患上「缺血性腦中風」，更是當時院內最年輕的病人。他指本來月入5萬人民幣（約5.4萬港元）自此不但不能工作，連自理亦成問題，在醫院的日子裡，自己每天就像新生嬰兒般，重新學習走路，說話。在沒有收入的情況下，當時他更要承擔巨額醫療、針灸、物理治療等復康費用，令情況可說是雪上加霜。

至於中風原因，他則懷疑可能是自己太拼命工作所致。他形容年少的自己工作十分拼搏，不但周末要工作，中風前的3個月內更是每日只能睡4至5小時，懷疑長期休息不足下，最終令身體付出沉重代價。

慶幸，他並未有因此向命運低頭，多得家人的支持，他指自己積極治療，才造就6年後的「逆襲」康復，他指現在肢體逐步恢復自主運動，更已重返社會。他形容現在的自己是第2次的人生，因此現在決定將時間，做一些有意義的工作。

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腦中風成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略：

小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

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責任編輯：羅嘉欣

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