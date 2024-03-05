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明星減肥丨林雪玩健腹輪倒地要人扶　請求減肥方法目標減100磅

娛樂 12:18 2024/03/05

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林雪早前分享做運動的照片！

資深電影演員林雪演出過不少經典角色，屢次提名金像男配角獎，當中其肥嘟嘟身型是其標記！去年10月，林雪對媒體揚言下定決心減肥，日前他於社交平台上載做運動的短片。

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片中林雪的男性友人正在玩健腹輪，林雪取笑對方只做到50下，男友人問他：「得唔得。」，林雪即說：「我可能都得，你幾多下？你依家五十係咪啊？你行開我試下先！我話想減肥。」

直迫300磅的林雪挺著巨腩，企起身時他整理褲子，肚腩大得誇張。

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做運動辛苦到爆粗

其後林雪爬低玩健腹輪，只見他表情痛苦，做到第五下時更爆粗，結果做到二十下時就撐不住瞓低，林雪更即說：「二十！」，由於發音不準，他被嘲笑「二十還是醫生」。

完成此「壯舉」後，林雪卻沒有氣力站起來，需要朋友扶他起來，網民看罷片段紛紛留言：「雪哥應該每十次休息10分鐘開始」、「條片好好笑，雪雪加油」、「個肚唔抽筋？」、「林雪老師你不用那麼勉強」和「唔好夾硬谷，要配合呼吸，小心身體」

向網友討教減肥法

另外，片段中見到林雪臉上現黑斑，網民均擔憂其健康出問題，而林雪亦開始注重健康，只因老闆杜琪峯擔心他猝死，故去年他已經開始減肥，減了近20磅，目標是減掉100磅肥肉。

林雪續說靠走街和跑步出汗，待精神狀態好一點，就會加強運動量，另外他於抖音發文求教減肥法：「288磅3個月减30磅大家俾D健康意見」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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