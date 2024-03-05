職場智慧｜職場上自吹自擂博士博人景仰 鄧藹霖：只有蠢人才會大話連篇

▲ 《三十而已》劇照

認識多年的好友為人篤實可靠，是我最信任的人。她捏一把汗說：「好在我無講大話，否則就會失咗一位朋友。」

事緣她的一位友人，有天贈她親手包的精美手工餃子，過了一陣子，她再遇那位友人，對方劈頭便問：「點呀？我啲餃子好食嗎？」

好友為之一怔，因為她在接過餃子之後就剛好要出門旅行，於是就將餃子轉贈另一位友人了。她有點尷尬地回答：「嘻嘻，真不好意思，我將你嘅餃子轉贈俾另一朋友，佢回覆我話味道極佳呀！」她句句真話如實以告。

「哈哈哈，我一早就知啦！」料不到友人會有奇怪的反應。「我喺FB睇到友人嘅友人有個帖子，赫然發現我親自包裝嘅一盒餃子。我就立即認出係我送你嗰盒嘞，呢個世界好細㗎！」

好友吁了一口氣，幸好她沒有馬虎說謊話：「哦，你啲餃子好好食呀！」對方得悉你毫無誠意、大話連篇，肯定會把你踢出朋友名單呢！

其實，在現實生活中，同類事情經常會發生，至於選擇說真話或說謊話，因人而異。我是慣性說真話的，因為自知記性差，說了甚麼謊話就連自己也記不起來，事後一定會露餡，謊言一戳便破了。

老實說，只有蠢人才會大話連篇。有些人自吹自擂將自己吹成是甚麼博士、飛機師、畫家……自以為可以瞞天過海，靠謊言博得別人景仰。其實是自己蠢，嚴重高估自己的智慧而低估別人的腦袋，謊言不攻自破，旋即變成一無所有。

世上只有絕頂聰明和擁有超強記憶力的人，才能說出無破綻的謊言，但這類人是少之極少，而最後還是逃不過「聰明總被聰明誤」。

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