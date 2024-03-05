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開心速遞丨張景淳「走樣」身形暴漲　驚現雙下巴昔日靚仔樣不再

娛樂 12:36 2024/03/05

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張景淳變脹咗？

憑處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》中演「龔燁」而成功入屋的張景淳，於2022年傳出因遲到被飛出劇組，早前劇情更一度交代他被大小姐龍力蓮分派到哈爾濱出差，回歸無期。

開心速遞丨張景淳「回家」與熊家過年　蘇韻姿未有期返《愛‧回家》

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身形暴漲

近日他終於有得「回家」，令「龔水」CP再聚，令不少粉絲感興奮。日前張景淳被粉絲捕獲，見他臉部圓潤不少，驚現雙下巴，身形更較以往脹了不少，與昔日白淨小生樣有所出入，不過其實他已經43歲，難怪略見中年發福。

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事業發展愈來愈好

雖然早前在劇集曝光減少，惟他在內地開辦飲食業賣港式小食發展不俗，近日更在香港入股合資過百萬開健身室，加上終於有得「回家」，似乎事業發展愈來愈好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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