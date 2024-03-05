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人有三急｜女友飯後肚痛難忍便意車上出醜　男友1舉動獲網民大讚絕世暖男

健康資訊 17:41 2024/03/05

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【肚痛/腹痛/腹瀉/肚痾】在愛人面前，當然希望維持好印象。台灣一名女網民日前與男友約會後突然肚痛，人有三急下，終忍不住在男友的車上出「臭」。但男友的處理手法卻讓她和一眾網民大讚貼心，有網民更認為此事，足證男友絕對「嫁得過」！

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約會後車上突肚痛

台灣一名女網民上周三（2月28日）於網上討論區「Dcard」以「大便在褲子上」分享一次尷尬的約會經驗。女事主憶述，自己與男友出遊幾天，在回程的路上順路在鍋貼連鎖店吃晚餐。吃完晚餐後，女事主與男友駕車回家。當座駕駛上高速公路時，女事主肚子卻突然開始「劇烈的疼痛」。據當時導航顯示，兩人離家裡還有30分鐘車程。

人有三急 男友面前出醜

女事主一直忍著，但肚子越來越劇烈，急需上廁所解決。貼心的男友立刻搜尋附近最近的便利店，並加快車速讓女友盡快得到「解放」。就在距離目的地只剩5分鐘之際，女事主終於忍不住，在男友面前出醜。

我的括約肌不聽使喚，就大便在褲子上了，真的好丟臉。

當時女事主非常尷尬，但男友卻冷靜處理，駛到附近的油站清理，「把褲子跟內褲用塑膠袋打包」，然後換上新內褲和長褲。對於男友的體貼冷靜，女事主表示非常感動「遇到一個幫我把屎把尿的男友」。

網民：沒有穿褲子回家？

帖文下網民議論紛紛，不少網民被惹笑，表示同情，「我真的最怕最討厭在外面肚子炸痛」，「很羞恥的畫面呢」。有網民分享類似經歷，亦有人代入事主角度表示疑惑，「所以沒穿褲子回家嗎？」。女事主更新帖文，指那時剛好出遊回家，車上有替換內褲和衣服，所以「沒有裸下半身」，且在廁所裡才脫褲更換。亦有不少網民大讚男友處事成熟冷靜，可付託終生，指「可嫁可嫁」，「男友就該如此啊」。

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責任編輯：羅嘉欣

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