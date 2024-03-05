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澳門旅遊｜一文盡看澳門3月音樂盛會　周興哲+梁詠琪+王心凌+關心妍

娛樂 12:42 2024/03/05

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一文盡看澳門3月音樂盛會

「澳門銀河」為世界各地旅客打造娛樂休閒體驗，文化娛樂新地標澳門銀河綜藝館及百老匯舞台將於3月帶來多場演唱會，多位實力唱將齊聚澳門，為樂迷送上極致的視聽享受，助澳門成為「演藝之都」。

《亞洲超星團》成團之夜總決賽 

華流偶像選秀節目《亞洲超星團》成團之夜總決賽將於3月9日晚在銀河綜藝館盛大舉行，多位進入決賽的練習生將施展渾身解數為評委及觀眾帶來精彩演出。而節目評委嘉賓包括曾志偉、Rain、程瀟、朱正廷、農夫組合、蘇志威等亞洲藝人也將和觀眾一起感受練習生的音樂舞台力量，見證全新9人華流男子偶像團體的誕生。

最新影片推介：林子善專訪

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周興哲「Odyssey~旅程RETURNS」 澳門演唱會2024

亞洲創作新天王周興哲的巡迴演唱會《Odyssey~旅程RETURNS》將於3月15和16日一連兩晚於銀河綜藝館舉行，大家熟悉的《你，好不好》、《永不失聯的愛》、《以後別做朋友》等經典周氏情歌將響遍澳門銀河綜藝館。Eric溫暖輕柔的歌聲配合華麗舞台及聲光效果，定為一眾澳門的小興星們帶來無與倫比的視聽體驗。

梁詠琪「時間遇上我們」演唱會-澳門站

Gigi梁詠琪出道多年，唱過無數金曲，《花火》、《短髮》、《膽小鬼》、《灰姑娘》。3月23日於銀河綜藝館上演的梁詠琪「時間遇上我們」演唱會-澳門站，她將以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，配合舞台畫面設計，帶大家一起打開一個個時間錦囊，用歌聲與澳門樂迷分享她這些年間的成長和體會。

梁詠琪3月23日於銀河綜藝館上演的「時間遇上我們」演唱會-澳門站。(網絡圖片)

王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會-澳門站

王心凌將於3月30日於銀河綜藝館帶來SUGAR HIGH世界巡迴演唱會-澳門站，演唱會以最高規格全新製作，帶領大家進入她的全糖宇宙，把多首好歌精選濃縮在一場精彩演出中，詮釋她多年來對音樂的堅持，以歌聲中豐富多彩的甜味帶歌迷重溫關於愛情的酸甜苦辣。

關心妍澳門演唱會

《負擔不起》、《你有心》、《放生》、《假使我漂亮》......關心妍的歌曲如同青春的印記，成為了永恆的回憶。3月30日，關心妍將在百老匯舞台以其獨特的歌聲帶領樂迷穿越時光，讓樂迷從首首經典歌曲中再次感受那份深埋心中的青春回憶。

關心妍將於3月30日在百老匯舞台舉行演唱會。(網絡圖片)


 
INFO
《亞洲超星團》成團之夜總決賽 
地點：澳門銀河綜藝館
日期：2024年3月9日

周興哲「Odyssey~旅程RETURNS」 澳門演唱會2024
地點：澳門銀河綜藝館
日期：2024年3月15和16日

梁詠琪「時間遇上我們」演唱會-澳門站
地點：澳門銀河綜藝館
日期：2024年3月23日

王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會-澳門站
地點：澳門銀河綜藝館
日期：2024年3月30日

關心妍澳門演唱會
地點：百老匯舞台
日期：2024年3月30日

記者：傅承嘉

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