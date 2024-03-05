兩極食評丨兩個飲食YouTuber對食肆兩極食評 公關學者分析事件3大重點

▲ 一間食肆有兩個飲食YouTuber同日給予兩極食評情況，引發網民熱議。

上周，一間食肆有兩個飲食YouTuber同日給予兩極食評情況：擁三十萬粉絲的A狂讚食肆，影片上載兩小時後，有過百萬粉絲的B上載另一影片，批評食肆職員由於無預約而不允許他攝錄店內食物，及其母於餐後覺得「唔好食及唔值呢個價」。兩極食評引起網民熱論，歸納論點，主要是懷疑A是收錢拍片，但扮自費。

這三個單位（即食肆老闆、A及B），我都不認識，但曾到食肆吃便飯，叫過：蘋果蜜餞雞肝撻、龍眼蜜餞金蠔、蜜汁叉燒皇、焦糖菠蘿咕嚕五花腩、金牌小炒皇、桂花艇皇炒新竹米粉、陳皮紅豆沙。餐後滿意，雖未至嘩嘩聲，但覺質素和價錢合理，亦會再去。那個蜜汁叉燒皇出色，金牌小炒皇材料用蝦球和大蝦乾，啱我口味，桂花艇皇炒新竹米粉亦炒得乾身入味。

但是，即使我或其他人話唔錯，又或有人話唔值，其實都是基於個人口味作評論，A話好食的，未必等如B都覺好食，而且還有很多其他因素影響，因此，所有有關食評分享的（包括本欄），當個人口味分享便好了，毋須當是飲食指南。至於A有否如網民所說，收了食肆錢扮自費，真相只有食肆及A知道。

從這件事上，有甚麼takeaways呢？一、若是食肆鱔稿／邀約，在影片講明好過扮自費，鱔稿／邀約是無問題的，尤其是廚房都可走入去拍的那些影片，必定是特別安排，坦坦白白反而更保得住YouTuber和食肆的可信度。

二、觀眾要知，即使在影片當中，有YouTuber將付費簽卡的過程拍攝出來，「證明」自己是自費的，也不代表是真實情況，因為食肆轉個頭refund也可以。

三、樓面要醒目，看見有人拍片，第一下不是走去阻止，而是走去跟對方傾下，起碼要知甚麼名字甚麼頻道，自己唔識唔緊要，行開check下，人家可能是有過百萬粉絲、非常具影響力的KOL。樓面醒唔醒目、識唔識做，非常關鍵。

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