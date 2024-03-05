潮濕天氣｜回南天衣物難乾有噏味　6大方法快速乾衣除霉味

【天氣預報/乾衣/除噏/防臭/回南天/潮濕/除霉/防潮】近日天氣開始踏入「回南天」時間，空氣變得潮濕、家居濕氣重，令衣服變得難乾，甚至散發「噏」味。TOPick為大家整理出6種快速乾衣除霉味的方法，同時邀請專家分享衣物保存防潮技巧。

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6種快速乾衣除霉味

快速乾衣3大方法：

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日本家事專家每田祥子曾分享如何在室內晾乾衣物時保持衣物清爽無味的方法。她建議大家選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發；洗衣前把衣物翻面，因為衣物內側會接觸肌膚，容易沾有汗垢油漬，將衣物反轉洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾；衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，將乾毛巾扔進洗衣機，可發揮吸水作用並增加衣物重量，加快乾衣。

當衣物洗淨後請立即取出，避免衣物滋生細菌而產生異味；晾衫時衣物保持1個拳頭距離，讓衣物之間保留空間以助空氣流通；晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度，開風扇助空氣流通。

除霉味3大方法：

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手作達人Billie Ng（吳斯翹）亦曾受訪分享天然的衣物防味方法。他建議大家在洗衫前，可用梳打粉和檸檬酸浸泡衣物。首先把梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時1小時以上；把衣物過1次水後再浸泡加入了檸檬酸的清水中，浸半天；最後把衣物放入洗衣機洗淨，不需使用柔順劑。

衣物保存防潮技巧

「裝修佬」裝修學院校長Simon曾接受訪問指出，有3大因素會造成衣物發霉，包括「有機物、溫度、空氣」。當衣服穿完閑置在污衣籃，就容易具備這些元素，因此不要放太久才清洗，避免霉菌滋生。

而在洗衣時，Simon提醒大家不要放太多洗衣液或洗衣粉，一旦洗不乾净殘留在衣物上，也容易造成發霉；當衣物洗完進行晾曬時，也不要晾太久，否則同樣會令洗完的衣物容易發臭發霉。如果晾很久都不乾，建議關窗形成相對密閉的空間，並使用抽濕機抽乾濕氣，是最有效乾衣、净濕氣的方法，比浴室寶效率更高。

最後，收拾衣物放進衣櫃時，請確保衣櫃和衣服都是充分乾爽；如果在潮濕天氣底下，Simon建議大家可以在衣櫃内添加一個抽濕盒，其抽濕效果會比防潮珠更有效。至於有些人會選擇打開衣櫃通風，防止衣櫃内有噏味；Simon則表示，此做法不具備效果，甚至如果衣櫃外空氣潮濕，打開衣櫃反會令衣服受潮。

Simon同時向大家推薦一樣家居必備的衣物防潮小物－「抽濕袋」：

小朋友的口水肩、衣服，經常轉季再拿出來就全發黃。可以用抽濕袋去抽真空，一來減少衣物體積，二來減少空氣接觸令它不容易發霉。這是一個不錯的物品，幾十蚊就可以買回來。但前提一定要抽乾衣服，再吸真空，否則就會留存水氣在袋中，衣服將更容易發霉。

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責任編輯：羅嘉欣