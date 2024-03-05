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童年回憶｜面世53年明治彩絲糖1個原因將停產　港人不捨：童年嘅嘢開始消失

家事百科 12:22 2024/03/05

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明治彩絲糖停產，有港人在超市的網上平台搶購。

【明治/彩絲糖/童年回憶/童年/停產/零食】童年回憶又少一樣！擁有53年歷史的日本明治彩絲糖（CHELSEA），因為近年銷情不佳決定即將停產。很多老一輩的港人，對於這個消息深受打擊，慨嘆「童年嘅嘢開始消失，真係開始老了」。

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日本明治公司於1971年推出彩絲糖（CHELSEA），其黑色+花花的包裝盒多年來都沒有改變過，至今已經53年，不少大人及小朋友都是忠實粉絲，不過最近明治公司宣布CHELSEA糖即將停售的消息，表示「停售原因是市場環境與顧客需求發生變化，導致銷售低迷、收益惡化，感謝顧客長久以來的惠顧，也對CHELSEA糖的粉絲致歉，我們將持續提供有價值的新商品，期盼顧客繼續支持。」

明治彩絲糖咖啡味與乳酸口味都非常受歡迎。（網上圖片）

彩絲糖︱咖啡味最搶手

明治彩絲糖（CHELSEA）一般有3種口味，其中很多網民都表示咖啡味最搶手，經常賣斷市，而綠色花花的是乳酸口味最受小朋友歡迎，其次是粉紅色花花的是蘇格蘭奶油口味。其銷售額在2002年度高達大約25億日圓（約1.3億港元），但到了2022年度，降至約5億日圓（約2,600萬港元）。

近年明治彩絲糖有雜錦口味推出。（連登討論區圖片）

彩絲糖︱網民紛紛表示不捨

港人對於彩絲糖停產，即時引來熱烈討論，有人以「世界末日」來形容，有網民在連登討論區開帖文，給大家留言表達不捨之情，「讀書嗰陣買親都俾班同學搶，搶淨兩粒先到自己食」、「細個時好鍾意食」、「好可惜，咖啡味都好食希望可以改包裝重出」、「細個嗰時食好驚哽親，又硬又滑又四隻角」、「惠康網店見有貨即買，買完即刻售罄」。

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責任編輯：陳麗薇

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