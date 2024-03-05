【全國兩會】李家超：對總理報告香港部份感鼓舞　把握機遇提升國際競爭力

▲ 李家超列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會。（政府新聞處提供）

行政長官李家超列席第十四屆全國人大第二次會議開幕會。李家超表示，對於國務院總理李強在政府工作報告中，提及香港的部分，感到很鼓舞，他說，香港特區政府必定充分把握好國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

最新影片推介

李家超指出，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。他說，在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，並充分把握好「十四五」規劃、粤港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略帶給香港的龐大機遇。

李家超又寄語港區全國人大代表和全國政協委員，在兩會期間，履職盡責，繼續提出具建設性的建議和提案，發揮積極作用。

另外，國務院總理李強今早在政府工作報告表示，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

李強強調，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢與特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃慧日