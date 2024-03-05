  • 26°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 13:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全國兩會】李家超：對總理報告香港部份感鼓舞　把握機遇提升國際競爭力

政治 12:03 2024/03/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

李家超列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會。（政府新聞處提供）

行政長官李家超列席第十四屆全國人大第二次會議開幕會。李家超表示，對於國務院總理李強在政府工作報告中，提及香港的部分，感到很鼓舞，他說，香港特區政府必定充分把握好國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

李家超指出，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。他說，在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，並充分把握好「十四五」規劃、粤港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略帶給香港的龐大機遇。

李家超又寄語港區全國人大代表和全國政協委員，在兩會期間，履職盡責，繼續提出具建設性的建議和提案，發揮積極作用。

另外，國務院總理李強今早在政府工作報告表示，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

李強強調，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢與特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃慧日

相關文章

【全國兩會】全國政協會議開幕　張曉明主席台就坐
16:34 2024/03/04
【全國兩會】全國政協會議開幕　張曉明主席台就坐
【全國兩會】晤國家財政部部長藍佛安　李家超：鼓勵地方政府在港發行離岸人民幣債券
19:31 2024/03/04
【全國兩會】晤國家財政部部長藍佛安　李家超：鼓勵地方政府在港發行離岸人民幣債券
【全國兩會】馬逢國：夏寶龍提醒要防止外部勢力破壞香港 特別是經濟方面
19:36 2024/03/04
【全國兩會】馬逢國：夏寶龍提醒要防止外部勢力破壞香港 特別是經濟方面
【23條立法】林定國：絕不會對言論、新聞和資訊自由施加任何不合理限制
22:00 2024/03/04
【23條立法】林定國：絕不會對言論、新聞和資訊自由施加任何不合理限制
消息：多位港區人大、政協兩會期間被召回港 23條立法快馬加鞭
今日 12:01
消息：多位港區人大、政協兩會期間被召回港 23條立法快馬加鞭

你可能感興趣

【全國兩會】全國政協會議開幕　張曉明主席台就坐
16:34 2024/03/04
【全國兩會】全國政協會議開幕　張曉明主席台就坐
【全國兩會】晤國家財政部部長藍佛安　李家超：鼓勵地方政府在港發行離岸人民幣債券
19:31 2024/03/04
【全國兩會】晤國家財政部部長藍佛安　李家超：鼓勵地方政府在港發行離岸人民幣債券
【全國兩會】馬逢國：夏寶龍提醒要防止外部勢力破壞香港 特別是經濟方面
19:36 2024/03/04
【全國兩會】馬逢國：夏寶龍提醒要防止外部勢力破壞香港 特別是經濟方面
國防 地緣政治 中國市場 李強 大灣區 一帶一路 香港 中國 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載