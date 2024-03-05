婚後事丨同一場面不同視點各有差異　網民：究竟邊個眼中先係真相？

▲ 《婚後事》

由林肯監製，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕的TVB劇《婚後事》無論劇本角色設計、或是鏡頭拍攝都充滿巧思。

在上周五（3月1日）播出的第5集憑「不同視點」在內地掀起熱討。事緣有眼利內地網民發起討論，指在有齊Emma（陳自瑤飾）及善仁（羅子溢飾）視點的第5集《婚後事》，在同一場口（善仁離婚後返家拿東西）處理上，不但善仁和Emma的情緒在不同視點有不同，就連衣著打扮亦有微妙差異，而主要引起討論的，是Emma的居家打扮。

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▲ 在Emma視點，自己打扮賢淑。

不同視點不同畫面

在Emma視點中，自己的語氣不但心事重重，打扮亦偏向日常；但同一場口到了善仁視點，Emma無論打扮及態度都變得進擊，除了由賢淑變誘人，原本的短Tee亦突變成低胸吊帶背心，令網民大呼神奇。

相關帖文一出，即吸引大量網民留言熱討，大讚劇組製作用心之餘，又大讚演員演技出色；更有網民強調要一再翻看《婚後事》找不同，網上掀起一輪煲劇Photo Hunt。

網民留言：「衣服和眼神都不一樣，Emma視角下表情有點心事重重，而Tim視角下則是笑意經常掛在嘴邊」、「甚至誰先打電話讓對方上來拿東西，都不一樣」、「這劇真的很多細節」、「這細節很棒」、「第一次追TVB劇，非常上頭」。

▲ 在善仁視點，Emma打扮性感誘人。

視點錯摸陸續有來

至於昨晚（3月4日）播出《婚後事》，同樣的巧思再度出現，除要眼利，還要有記性才行。

在昨晚是首度曝光的Mira（王敏奕飾）視點，爆出《婚後事》小說風波後，Davey前往質爆小三Mira，在Mira視點，當時的自己是一名沉溺在情傷中的文青，面對Davey的指責，Mira全程哀傷但倔強：「就算我同阿Tim 幾錯都好，Emma Cheung都唔可以夾埋我家姐（賴慰玲飾）搞場網絡公審，我有我權利過我嘅生活。」但最後仍不忘為阿Tim向Davey求情。

▲ 在Davey視點，Mira寸嘴又惹火。

但在第3集《婚後事》內，同一場口在Davey視點卻另一個故事，在他的視點，Mira由文青打算變成MK妹打扮，身上的外套離奇消失之餘，更多俯身騷胸及晒腿兩大舉動，Mira眼神亦由哀怨變成嫵媚、輕佻又不屑，徹底演繹出觀點與角度的不同。

昨晚一幕繼續吸引大批網民熱討：「家嫂（王敏奕）明明有著件褸，馬壯（黎諾懿）FF到連件衫都就嚟除埋咁滯」、「呢一場完全唔同晒」、「同一件事語氣內容都唔同」，更有網民驚嘆：「究竟邊個眼中先係真相？」據知在之後播出的劇情，將有更多「視點差異衝擊」。

▲ 在Mira視點，自己是沉溺於情傷的文青。

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