網絡熱話丨公司加$1萬人工邀請去1地方「開荒」　28歲單身港男陷兩難：去唔去做？

▲ 男網友發文稱近期公司想開發新市場，表示加人工1萬元，另外有住宿安排，要求他到印度做「開荒牛」，感到十分煩惱，於是網上求救。(iStock圖片)

不少人都會趁年輕去闖一闖，擴闊眼界。有月入3萬元、單身的28歲港男發文稱，近期公司想開發新市場，要求他到一地方做「開荒牛」，並稱會加1萬元人工，另外提供住宿安排。港男為此感到十分苦惱，於是網上求救，網民分為兩派，有人認為加1萬不夠吸引，加上考慮到工作地點的衛生、安全問題，表示不值得一博；另一派則認為年輕人出去闖是好事，對此十分支持。

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該名男網民向Facebook專頁「奴工處」投稿，稱自己月入3萬，剛巧公司想開發印度市場，於是打算加人工1萬元，著男網友前往做「開荒牛」，並會提供住宿安排。而他目前單身，對於是否接受公司安排仍在考慮之中，未能作出決定，於是詢問網民意見。

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帖文一出瞬即成為熱話，網民意見分為兩派，有人認為加薪幅度太少，不值一博，「一倍就值得考慮嘅」；有網友擔心兩地文化差異和治安問題，「唔講飲食，同印度人相處過，10個11個都話難相處，文化差異嚟，真係要適應」、「我諗師兄要考慮一下自己嘅消化系統承唔承受得住」、「我以前有同事印度人，問過佢印度嗰面點，連佢住城市嘅，入夜開始都唔敢出去」、「空氣污染極其嚴重，去咗短幾年命，自行考慮清楚」。

不過亦有人贊成該事主外闖，「認真，我如果係28歲無拍拖一定會去」、「後生梗係搏，向前看，多一萬蚊雖然唔係多，但你諗下你係香港要一下子揾份工多一皮嘢，都唔容易」、「信我，你得到嘅經驗值超過佢加你嘅人工好多，放心去吧」。

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責任編輯︰王明芳