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腎臟健康｜女子貪靚食維他命C引致急性腎衰竭　醫生教3招逆轉保健康

醫生診症室 12:41 2024/03/05

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台灣一名女子因為想美白而每天食維他命C，結果持續2年後引致急性腎衰竭。

【維他命C/營養素/腎臟病變/腎衰竭/腎臟功能】維他命C是人體不可少的營養素之一，然而要小心攝取過量對身體造成傷害。台灣有醫生分享病例，指一名女子因為貪靚而每日吃維他命C，結果2年後突然引起急性腎衰竭，得不償失。醫生又另外教路3招預防腎衰竭，並推薦4類食物及飲品保護腎臟功能。

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台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康晚點名》中分享病例，表示該名女子本身患有第3級腎功能不全，大約還剩4至6成左右，情況其實並不算很嚴重，仍在可控範圍內。然而她之後為了美白，開始每日飲用維他命C水溶片、攝取2,000毫克的維他命C，結果持續2年後引發急性腎衰竭。

他解釋，由於女子的情況屬慢性腎衰竭併發急性發作，因此有進行切片檢查，而檢查結果發現有草酸，證實她是因為攝取過量維他命C而引起草酸性腎病變。對此，江守山指出：

這也是一個證據確鑿的案子，發現維生素C高量的時候，的確可以引起草酸性腎病變。

那麼要如何預防腎衰竭？江守山就分享以下3招，能夠有效減低腎臟負擔。

1. 多喝水

江守山指出，多喝水能降低尿液中的毒素濃度，從而減少對腎臟的損害，女性每日建議飲水量為2,500毫升，男性則為3,000毫升；他表示，曾有文獻報告指出，這樣的飲水量才足夠預防心血管疾病及腎臟病。

2. 控制三高

高血壓、高血糖等問題容易引致腎衰竭，因此控制三高便變相等同保護腎臟。

3. 腎防毒

江守山表示，人體處理毒素的器官不外乎肝臟和腎臟，所以建議在服用止痛藥後不要再服用其他藥物，否則腎臟將會需要花費更長的時間才能處理藥物帶來的毒素，容易加重其負擔，繼而造成傷害。

他又另外推薦4種食物及飲品，能夠有效保護腎臟功能，降低罹患腎衰竭的風險。

  • 1. 含薑黃素的食物：有研究發現，提煉出來的薑黃素有益腎臟健康。
  • 2. 水：適量飲水可以預防換上腎臟疾病。
  • 3. 咖啡：可以降低蛋白尿及腎衰竭的風險，且屬低麟低鉀，即使患有腎病甚至尿毒症亦可以喝。
  • 4. 含褪黑激素食物：例如咖啡、開心果、酸櫻桃等，能對抗糖尿病和肥胖引起的腎病變。

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責任編輯：羅嘉欣

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