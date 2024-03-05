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【綁架判囚】稱受騙誘拐男子水塘審問毆打　貨車司機認綁架等罪囚6年

社會 12:35 2024/03/05

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貨車司機連同兩男指遭人串同受騙，誘騙嫌疑男子登車後帶到郊野公園審問。（資料圖片）

貨車司機連同兩男指遭人串同受騙，誘騙嫌疑男子登車後帶到郊野公園審問，3小時期間事主被要求脱光衣服，遭膠棍和鐵通毆打頭部致頭破血流，過程被拍下。匪徒要求事主交人，否則「等人幫你收屍」，並搶去現金等財物。涉案貨車司機今（5日）於高等法院承認綁架及搶劫罪，被判監6年。法官判刑時指，事主事隔多年仍活於惶恐中，未能回復正常生活，案中涉及以鐵通施襲等，均屬加刑因素。

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被告羅灼然（44歲），任職貨車司機，承認綁架及搶劫罪，控罪指他於2021年3月28日，在香港與其他人士不合法及以武力在違反X意願下將其帶走，並於同日在城門郊野公園近城門水塘山邊，搶劫X現金4,000元及1部手提電話。

法官判刑時引述創傷報告指，事主有創傷後壓力症，對事件仍感惶恐，未能回復正常社交生活，現由女友照顧。事主當時被棍毆打頭部時，認為自己會死，目前右手須戴上護腕，報告指心理治療對其有裨益。

法官引述求情指，被告過往3年已深切反省，得到家人及朋友支持，同意綁架案有預謀和涉及另外兩人，案件亦具加刑因素，惟強調所涉武器只於現場拾獲，搶劫亦屬即興行事，望予以輕判。

法官判刑時指，本案涉及被告與另兩人犯案，事主被帶到遠離市區的郊野公園。從影片可見，事主下跪及遭審問，被告和另一匪徒分別以膠棍及鐵棍毆打頭部和4肢，被告其後再被羞辱，要求脫光衣服及下跪續被毆打，另1名匪徒則拍下片段，整個過程維持3小時。

法官指事隔多年，事主仍有有創傷後遺壓力，未能回復正常生活。法官指本案雖不涉用刀，但案中同伙使用鐵通向事主頭部施襲等，考慮所有因素後，就兩罪共判囚6年。

案發日晚上，事主X被誘登上由被告駕駛之7人車，車上另有兩名不知名男子，駛往城門郊野公園途中，另兩男在車上拳毆X。至凌晨時分，3人帶同X到城門水塘，X被要求下跪及遭審問，X遭指控串同「四眼」欺騙被告，被告及另一匪徒分別以膠棍及鐵通襲擊X頭部和4肢，並要求X脱光衣服後繼續施襲，兩人分別襲擊X頭部20及30下，導致X頭破血流。

3人另搶去X現金4,000元、手機、銀行卡及身分證，被告表示給予X兩天時間交出「四眼」，否則「等人幫你收屍」，將X載到小巴站後離開，整個過程歷時3小時。

X同日被送院檢驗，頭部有1厘米裂傷及血腫，右尾指骨折，4肢有多處瘀傷，翌日出院。被告於4月14日被捕，警方於其手機起回X被襲片段，片段顯示X表現驚慌。

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記者：林育慧

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