孝順父母｜帶媽媽以自由行走遍世界各地 孝順女從不怨累：珍惜相處回憶

▲ 《四個小生去旅行》劇照

好友K小姐已計劃下月帶其母到日本看櫻花。

「以自由行的方式帶長輩出國旅行，大事小事也得自己打點，你不累嗎？」我問她。她微笑：「有愛，就不會覺得累。」這簡單的八個字，深信是天下母親聽過最窩心、最動聽的甜言蜜語。

那些年，旅行團非常火熱，跟團的住宿和交通較自由行平靚正得多，K小姐卻選擇自討苦吃，背起大背囊，用自由行的方式走遍世界各地，學習如何自助旅行，培養應付各種突發狀況的能力。

單親的她曾領着母親一起到日本和歐洲自由行，當時其母才六十來歲，行山、出海，一整天逛博物館，體力仍可支持。但自從伯母中了兩次新冠，又動過心臟手術，身體狀況已大不如前。

「母親很喜歡看世界各地的景色。趁着她的視力仍可以，雙腿仍能走路，我們會繼續旅行。與長輩同行並不困難，只要配合他們的作息，尊重他們的意願，緩慢溫和地旅行便成，包括放棄一些所謂必須打卡的觀光景點。我認為旅行最值得紀念的，不是曾到何處打卡，而是跟同行者相處的點滴和回憶。」

K小姐給我看一組手機照片，那是她母女倆穿起日本和服在街頭拍的造型照。觀二人的燦爛笑容，就知道那一次旅行必定為她們留下甜美而深刻的美好回憶。

與長輩同行，他們未必太介意行程遠近或是否再去同一國家，也不在意是否住得豪華、吃得奢華，反而在意子女們是否樂意配合他們的需要，去安排行程而毫無怨言。

有愛，身心就不會覺得累。

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