開心速遞X再見·枕邊人｜李芷晴一晚亮相兩劇騷身材　Stephanie ：大家不停見到我【多圖】

▲ 宅男女神李芷晴連續在《再見·枕邊人》及《愛·回家之開心速遞》出現。

李芷晴（Stephanie）樣靚身材正，早前因需到內地拍劇而離開《愛·回家之開心速遞》劇組，在昨晚（3月4日）的一集《愛開心速遞》中，終於見到Stephanie所演的Elaine「回家」，其後，在緊接播出的《再見·枕邊人》也有她的演出，最重要的是大晒好身材，未有浪費觀眾對她的等待！

李芷晴也有在IG限時動態分享道：「一係唔出，一出就要大家不停見到我。」

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李芷晴「回家」

在昨晚播出的《愛·回家之開心速遞》中，以「接龍夜總會」為題，就是「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為助宋瑞輝（許家傑飾）取得外地某炸雞連鎖店的亞太區獨家代理權，就把接龍的酒樓改裝成夜總會，以讓公司老闆來港考察。

李芷晴所演的Elaine，就有份被大小姐要求扮成舞女，「華燈初上」Look現身的她，大騷長腿，驕人上圍若隱若現，十分「吸睛」！

▲ 《愛·回家之開心速遞》Andy與Elaine（IG圖片）

低胸西裝Look性感又有型

在《再見·枕邊人》中，李芷晴就演捲桃色醜聞的已婚名模Janey G，她為向為向任公關的善美（張曦雯 飾）展開報復，利用社團頭目大Mike哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走善美與晴天（黃智雯 飾）。

李芷晴雖然僅出場不夠三分鐘，但成為整晚焦點，甫出場以低胸西裝造型亮相，擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，再次大騷白滑修長美腿！

另外，她也要挑戰「惡死鬧人」，她指：「拍之前好緊張咁樣瘋狂練習，希望大家收貨啦。」

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拍攝前刻意節食

芷晴坦言《再見·枕邊人》角色造型比想像中性感，拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡：「其實我平時係一個好懶做運動嘅人，多數都係靠控制飲食去減肥，之前試過用番薯做主要嘅澱粉質，亦都試過用一個來自台灣嘅西柚餐，每餐都配合半個西柚，盡量減少食澱粉質，食多啲蛋白質同埋菜。」

她續說：「不過我覺得最好嘅減肥方法，一定要係持之以恆嘅方法，唔可以逼得自己太緊，有陣時都要畀cheat day自己，如果唔係好容易會反彈。」

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