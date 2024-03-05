周末好去處｜iSQUARE巨型港式美食樂園　必玩5米闊菠蘿油迷宮

▲ iSQUARE巨型港式美食樂園，周末親子好去處。（iSQUARE提供）

平日去茶餐廳食嘢就食得多，有冇諗過檯面杯熱奶茶、菠蘿油突然巨大化，場面會有幾震撼？今個3至4月，iSQUARE就化身為「港式美食」充氣樂園，現場有巨型菠蘿油迷宮、美食街樂園，仲有杯4米高嘅熱奶茶任大家打卡，大人細路都必定鍾意！

「港玩港味」彈滑充氣樂園帶來多款美食，除了菠蘿油、雞蛋仔，更有雞蛋仔、格仔餅、蛋撻、魚蛋等。瑞士卷變成隧道，薯條則成為獨木橋，蛋撻更是彈彈床，超可愛！

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場內3大區域分為地道美食歷奇之旅、11米長巨型美食街樂園和5米闊的智脆菠蘿油迷宮，每區均有不同鬥智鬥力的障礙和關卡，考驗小朋友的體能、平衡和協調，啱晒小朋友訓練五感和放電！

▲ （iSQUARE提供）

要吸引小朋友玩，當然少不了波波池。11米長巨型美食街樂園內的彩虹糖滑梯及波波池和紅白藍雪糕車超搶眼，打卡一流。各位家長記得把握時間，帶小朋友去玩了！

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日期：3月22日至4月7日

時間：1pm至7pm

地點：iSQUARE國際廣場3樓

＊以電子方式單一消費滿指定金額，即可換領遊戲券。

記者：Panda