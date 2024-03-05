【搶劫案】警拘45歲孟加拉籍男子　涉上水劫內地男360萬現金

▲ 新界北總區重案組第2隊總督察羅禮謙。（曾秋文攝）

警方搗破上水一宗搶劫案。警方在深水埗福榮街一個住宅單位拘捕一名45歲持「行街紙」孟加拉籍男子，涉與上月上水一宗搶劫案有關。男子被控一項搶劫罪，下午在粉嶺裁判法院提堂。

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新界北總區重案組第2隊總督察羅禮謙表示，警方經深入調查和翻看大量閉路電視片段掌握賊人身份，在前日（3日）下午展開行動。警方在深水埗福榮街一個住宅單位拘捕一名45歲持「行街紙」孟加拉籍男子，檢獲約5.6萬元現金。疑犯手機紀錄顯示，案發後有大額孟加拉銀行過數紀錄，約66萬元，顯示案發後疑犯已張將部分得益轉賬到家鄉。

警方落案起訴該名男子一項搶劫罪，案件下午在粉嶺裁判法院提堂。警方又指，拘捕行動將繼續，不排除有更多人被捕。至於未尋獲的贓款，警方財富調查組會繼續跟進。

事發於上月28日上午11時48分，一名61歲內地男子由尖沙咀重慶大廈提取約360萬元現金後，回家途中行經上水馬會道近寶石湖路行人隧道，被3名南亞裔男子搶劫，賊人對受害人拳打腳踢，鼻樑骨骨折，劫約360萬元後向天平山村方向逃走，途人發現報警，受害人送往北區醫院治理。

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記者：曾秋文