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【DSE】英文口試下周二開考　考評局籲考生勿「空肚」上陣影響表現

社會 13:08 2024/03/05

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中學文憑試（DSE）英文科口試將於下周二（12日）開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）英文科口試將於下周二（12日）開考。考評局今（5日）提醒考生應考口試時須注意5個「O」，包括須帶備准考證及身分證、準時到達試場、不可於試場內拍攝或錄音及不應「空肚」上陣等，同時應注意身體，以最佳狀態應考。

應試須注意5個「O」：

  • Original copy：正本要帶齊

考生應考時，須帶備准考證及身分證（或附有相片的有效身分證明文件）正本，以核實身分；若考生未能出示准考證，將不獲准參加口試，並須於原定考試日期後的3個工作天內申請改期及繳交附加費。

  • On time：準時到達試場

考生須按准考證上所列時間到獲派試場的報到室報到，並應提早15分鐘到達試場；若考生遲到15分鐘或以上，將不獲安排於當日考試，而須於原定考試日期後的3個工作天內申請改期應考及繳交附加費。

口試於傍晚舉行，考生或會被編配到較後組別應考，建議考生進入試場前先進食，以免「空肚」上陣，影響表現。

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  • Turn Off：手機及電子器材

試場內，考生全程不可使用手提電話、智能手錶或其他電子器材，並必須在進入報到室前將有關電子器材關掉（包括響鬧及定時自動重啟功能）及放入手提包內。考生嚴禁以任何電子器材與他人通訊、上網、收發電郵/訊息（SMS）或使用即時通訊應用程式等，否則會被扣分、科目成績被降級，甚至可能被取消全部考試成績。

考生亦不可於試場內拍攝或錄音，否則會被扣分。若考生公開展示有關相片／錄影／錄音，其科目成績會被降級。

  • Organisation：組織發言重點

考生進入備試室後會獲發試題，須在備試室主管發出相關指示後，才可翻閱試題。考生亦應善用10分鐘備試時間，在試場提供的筆記卡寫下、組織發言重點，但切勿在試題紙上書寫；口試期間亦不可書寫。小組討論著重考生間的交流互動，大家應避免只顧看筆記，把預先寫下講辭「照稿讀」。

考生進入備試室或考室後，不可閱讀書刊及任何參考資料。除小組討論，考生在考試結束前，亦不可與其他考生交談。

  • ORS：口試錄影系統

英文科口試設「口試錄影系統（Oral Recording System）」，會將考試過程錄影，用於成績覆核或處理考試異常事故。考生在應考時無需望鏡頭，但在發言時應盡量提高聲量（尤其考生戴上口罩時），讓系統清晰紀錄其考試表現，及確保主考員能清晰聆聽其發言。

至於DSE筆試將由4月9日起開考，至5月4日結束，維持3周多。

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責任編輯：梁凱婷

 

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