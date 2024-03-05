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胃潰瘍｜前女主播飲食清淡不煙不酒患胃潰瘍　揭年輕時1壞習慣惹禍

都市病 16:57 2024/03/05

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前女主播清淡飲食不煙酒，竟胃潰瘍破3個洞，揭年輕時1壞習慣惹禍。

【胃痛/胃潰瘍/胃病/藥】台灣前女主播王瀞文長期受胃潰瘍困擾，最近因胃痛不止前往醫院檢查，結果竟發現有胃息肉及3個胃潰瘍傷口。她表示自己平時清淡飲食，不煙不酒，導致長期胃病，相信是年輕時吃太多藥所致。

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王瀞文2月5日在Facebook個人專頁表示最近胃痛不止，「痛到胸悶、腰都直不起來，躺在床上更痛」，連睡覺時也被痛醒。隨後她到醫院就診，醫生安排她做胃鏡檢查。醫生表示，她距離上次做胃鏡檢查已超過10年，當時胃裡就有2個洞（潰瘍），但她後續並沒有吃藥治療。

我該怎麼解釋呢？我不吃辣、不酒、不咖啡、不茶、油膩不吃，只是年輕時吃太多西藥傷到胃的啊...

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3月2日王瀞文再發文，稱日前已經照完胃鏡，報告指出她胃裡有「3個洞的潰瘍」，而醫生也告訴她在檢查時發現胃部長了息肉，已經將它切除，讓她驚訝「一直以為只有腸會長息肉，原來胃也會有……」。最後她也留言補充「切完息肉胃不痛了」，讓粉絲毋須擔心。

胃潰瘍或因藥物引起

本港腸胃肝臟科醫生吳瑞璋曾受訪稱，胃潰瘍成因不少，從醫學角度來說，以幽門螺旋菌與胃潰瘍的關係最為密切。大多數感染幽門螺旋菌的患者沒有明顯症狀，直至病情發展為胃炎，才會出現輕微噯氣、腹脹、噁心、嘔吐及腹部不適等症狀。

而除了幽門螺旋菌外，胃潰瘍也有機會是由藥物引起。吳瑞璋續指，有心臟病或曾中風的病人、服用亞士匹靈或慢性痛症患者，長期服用消炎藥會容易引起胃潰瘍。其次是有吸煙習慣及生活緊張壓力，都要小心患上胃潰瘍。

胃潰瘍控制方法

吳醫生分享，如因幽門螺旋菌引發胃潰瘍，需使用特效藥；若因痛症使用消炎藥而致胃潰瘍，就可能要轉藥，以減低對胃部的傷害，及長期以胃藥控制其潰瘍的情況。

而在日常飲食方面，胃潰瘍患者宜以清淡為主。雖然沒有證據顯示定時飲食對胃潰瘍有幫助，但患者戒吃肥膩卻選清淡的食物，可減輕胃部消化的負擔。患者可少食多餐、定時飲食，都有助胃部容易消化。

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責任編輯：羅嘉欣

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