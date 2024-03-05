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惡菌感染｜女教師感冒當小病懶理　1原因染敗血症四肢壞死慘截肢

健康資訊 13:20 2024/03/05

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【普通感冒/致命/肺炎/症狀/發燒/敗血症/截肢/肺炎鏈球菌】普通感冒亦可誘發致命感染！美國一名高中老師去年出現普通感冒症狀，由於症狀輕微故未有在意。不料幾日後她卻出現高燒、呼吸困難及休克等症狀急送院，證實感染肺炎誘發足以致命敗血症，導致四肢發黑壞死需要全部截肢。

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綜合外媒報道，美國德州51歲高中老師Sherri Moody去年4月帶學生校外教學後，出現輕微感冒症狀，起被以為只是普通感冒未有在意，結果數日後她卻開出發高燒，並出現呼吸困難，最終在家人陪同下到急診室求醫。

普通感冒誘發致命感染

經診斷後，醫生證實Sherri肺部受肺炎鏈球菌感染，導致身體出現致命的感染性休克、患上敗血症，出現血壓急速下降等症狀，加上Sherri長期服用的關節炎藥物，削弱了身體抵抗力，令情況變得更加嚴峻。

由於Sherri過去身體狀態一向良好，亦從未去過急症室，突如其來的嚴重症狀令一家人都措手不及，丈夫David Moody憶述當時狀況，形容妻子情況如同「一場五級颶風襲來」：

「我不得不查一下甚麼是敗血症，我不知道，我們都是非常健康的人。我很快意識到我們的處境很嚴峻。我嚇得魂飛魄散。」

為保命無奈切除截肢

Sherri患上敗血症後一直陷入昏迷狀態，醫生最終決定犧牲她四肢的血液循環，處方藥物令血液回流到她的重要器官保命，David陪伴妻子經歷這一切，無奈表示：「我真的親眼看著我妻子的手腳壞死。」據Sherri所提供的照片顯示，她在留院期間四肢全部發黑且無力地下垂。病情穩定後，醫生便通知她需要切去手臂和膝蓋以下的腿部截肢，2023年6月Sherri完成截肢手術，8月正式出院。

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夫妻攜手適應新生活

人生面臨巨變，Sherri坦言自己曾崩潰哭泣，但很快便會重新振作：「我選擇快樂，而不是讓苦難來定義自己，這並不是說我完全不會難過，但只要哭一下就好，我不會讓它持續太久。」David事後辭去工作開始全職照顧妻子，夫妻兩人目前正努力適應新生活。

肺部感染5大病徵

本港呼吸科專科醫生郭旭龍接受訪問時曾指出，很多細菌都會引致肺炎，一些細菌特別容易令人的免疫系統產生嚴重反應，例如肺炎鏈球菌，而但當中有些毒性特別強，而且特別容易出現併發症，病情因而嚴重得多。由於病人沒有及早治理，導致細菌入侵肺部，大大減低抵抗力，並在肺部形成嚴重感染，引致嚴重細菌性肺炎，加上血壓不足亦會影響急性腎衰竭等多器官衰竭等致命情況，十分危險。 

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由於細菌入血，隨即引致細菌性及感染性敗血病，血液形成血塊，阻塞身體不同地方的血管，手和腳的微細血管血液不足便會變黑及潰爛，需要切除，不然會引致生命危險，

建議病人如出現感冒病徵多於一星期，可向醫生求診，以免身體出現感染而沒有及早處理。

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責任編輯：羅嘉欣

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