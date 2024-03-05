暗黑廚神丨主婦炮製地瓜球突全數爆炸　廚房變戰場油花四濺如放煙花

▲ 女網友分享母親親自製作油炸蕃薯丸子，怎料將廚房變成戰場般，丸子爆炸四射，一分鐘內更連爆10響，不但一顆不留，更把廚房弄得杯盤狼藉。(網上圖片)

內地一名女網友分享，母親親自製作地瓜球，怎料將廚房變成戰場，丸子爆炸四射，一分鐘內更連爆10響，不但一顆不留，更把廚房弄得杯盤狼藉，網友看過片段後，紛紛笑言「裡面是放煙花嗎？」。

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內地一名女網民近日在社交平台「抖音」發布片段，分享母親製作地瓜球的影片，可見丸子經油炸後被撈起，放在旁邊的碟子，未料突然爆炸飛射，甚至伴隨一串白煙，連油鍋裡的地瓜球也炸開起來，連同熱油一起四濺，短短一分鐘連響10下爆炸聲。廚房四周連同地下都有多顆被炸開的地瓜球，場面甚為混亂。而女網民和母親一邊拍片，一邊離開廚房暫避。

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事後女網民表示，母親製作地瓜球逾數十年，這次是第一次出錯，估計是不小心錯把葛根粉當成紅薯澱粉所致。

片段一出，網友紛紛留言，「我第一次見到出鍋了還炸的」、「以為盤子裡的可以吃到，沒想到它全炸沒了」、「放到盤子裡了還能發射，妳老媽的技術真高」、「各地習慣不同，我們這裡不會在丸子裡塞煙火」、「不僅炸飛，還一粒不剩，好笑程度100000%」、「原諒我不地道地笑出了聲」。

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責任編輯︰王明芳