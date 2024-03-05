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癌症殺手｜女子常染髮確診膀胱癌　醫生揭做錯1件事可惹禍：2種顏色要避染

醫生診症室 13:32 2024/03/05

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女子常染髮確診膀胱癌，醫生揭做錯1件事可惹禍。

【癌症/膀胱癌/染髮/染髮劑/白髮】膀胱癌是本港常見癌症之一，每年約有400宗新症，由於早期病徵不明顯，很多患者往往出現明顯血尿跡象，才發現罹癌。台灣有醫生早前分享病例，指一名60歲女病人患上膀胱癌，發病原因可能與長期染髮有關。TOPick亦訪問了本港泌尿科專科醫生，解構一些染髮致癌的迷思。

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台灣節目《健康2.0》早前邀請了耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪分享一宗病例，指一名60歲婦人確診膀胱癌，因貪靚而從20歲起無間斷染髮。歸家豪推測，女病人歷時40年的染髮習慣，可能就是令她致癌的原因。

歸家豪進一步解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，久而久之會影響膀胱健康。而膀胱癌棘手之處在於，很多癌症有腫瘤標記，可透過驗血發現，但膀胱癌則沒有，因此當出現血尿時才進行檢查，恐為時已晚。

避免顏料接觸頭皮 3招減患癌風險

而台灣家醫科醫生王健宇，亦在節目中同時分享膀胱癌的3大高危因素，2包括染髮、食物色素和環境荷爾蒙。他並指出，染髮時應避免令顏料接觸到頭皮，因為水溶性化學物會影響泌尿系統。而食物色素及環境荷爾蒙都是膀胱癌高危因素，因此日常生活中應以原型食物為主，以減少色素吸收；並多喝水、多排尿，降低患上膀胱癌的風險。

染髮劑是否含有致癌成分？

不少人也有染髮習慣，本港泌尿科專科醫生黃國田曾受訪分享，染髮劑裡面必定會含有染料，其中一種名為偶氮染料（Azodye），在80年代便有醫學研究發現，它會分解成致癌物質聯苯胺（benzidine），可導致人患上膀胱癌、乳癌及血癌等癌症。

不過黃國田續指，Azodye在90年代起，已被許多國家禁止使用作為衣料、布匹、皮革以及染髮劑的染料，目前歐盟、中國、日本、美國，甚至印度、越南等地皆有法例規管，不得添加這些成分。

越深色的染髮劑越高危

黃國田續指，其實染髮劑內的染料是否致癌，需視乎裡面的物質及其含量。他認為現在大部分合資格的染髮劑，理論上不應該含有致癌物質，染料份量也不會太重。但他提醒，顏色越深的染髮劑，含有致癌物質的機會就越高，所以越需要特別注意。另外，黃國田亦建議選擇染髮劑時，不要揀選沒有品牌的產品，最好留意是否有可靠組織，例如歐盟、美國食品藥物管理局（FDA）等機構認證。

台灣外科醫生江坤俊亦曾建議，染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

【同場加映】7款不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣

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