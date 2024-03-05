育兒心得｜曬命2名工人+4大長老輪流凑兩子 年輕港媽被問一個問題立刻慚愧

▲ 《BB來了》劇照

「湊仔呢啲嘢，我唔識㗎！」年輕媽媽打扮漂亮得體，她悠閒地呷着咖啡，賣相有別於一般湊仔弄至蓬頭垢面落魄相的媽媽，丁點兒也看不出她已是兩子之母。

「我啲仔大把人爭住湊。」她輕鬆地說。她的一對兒子分別是三歲和一歲，家裏聘了兩名傭人和一名司機，而爺爺、嫲嫲、姑姐、婆婆和姨姨都會輪流來接送小孩，家裏的確不乏人照顧兩個寶貝。

「但當你嘅兒子扭計大喊嘅時候，佢哋會跟邊個？」我是有意突如其來發問的，因為自己是過來人，很想及早提醒她，料不到她會為之一怔，未能立刻回答。

我永遠也不會忘記初為人母時，以為自己已為BB做了很多，從此謝絕應酬下班便匆忙回家去湊B了。誰知當BB三個月大的一天，不知何解他突然嚎哭不停，我怎樣逗他也是徒然，正在束手無策之際，工人姐姐跑過來，懷中BB竟然伸手朝向她，姐姐接過手抱着 BB搖，他旋即安靜了。

那夜，我輾轉難眠。是，我是吃醋了！我才是媽媽呀，幹嘛BB在關鍵時刻會撲向工人姐姐，而非我呢？

翌日，我決定急起直追！每天下班回家即使是累透了，也不能偷懶，餵奶、換片、洗澡、陪睡覺，全套親力親為，我要BB習慣媽媽的聲音、氣味、笑容……皇天不負有心人，BB終於任何時刻都愛依附着媽媽了。

「怎樣？你嘅孩子最跟誰？」我再問。

「嘻嘻，我大仔最跟婆婆，細仔就跟工人。」她表情滿是慚愧，但願這位媽媽也要急起直追呢！

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