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KO暈眩｜3類體質易患耳水不平衡 頭暈耳鳴按3穴位急救【內附食譜】

醫生診症室 12:14 2024/03/06

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突發頭暈、長期耳鳴使人難以專注，嚴重影響日常生活。

耳水不平衡好影響生活，時而頭暈突然發作數分鐘， 「天旋地轉」無法站立。時而耳鳴一整日導致失眠，甚至作嘔作悶、耳痛、聽力減退都有機會出現。除了服藥，其實還可按穴位急救，另按體質對症下藥治療兼調理，以防再受徵狀困擾。立即交由中醫師講解！

上述因耳水不平衡所引起的一連串徵狀，中醫認為皆源於一症——「眩暈」。註冊中醫師李善同解釋，3類體質人士特別容易患有眩暈，而且常見於女性及中年人身上，前者因月事或分娩後體虛，後者因氣血衰弱，機能開始衰退、新陳代謝變慢易惹病。

3類高危一族

  • 肝陽上亢者

因精神壓力大，易緊張焦慮，易怒煩躁，使肝風內動、 肝陽上亢，便容易感覺虛浮，另出現偏頭痛、耳鳴，嚴重者甚至有機會失眠。此類人士常見於高壓環境工作，缺乏充足睡眠，一緊張就會頭暈發作，病人或感頭昏腦脹，甚至有人形容「個頭像被緊箍罩箍實」。

註冊中醫師李善同指耳水不平衡的徵狀若頻密發作，如一個月3至4次，甚至病情已嚴重影響日常生活，難以專注學習或工作，便應立即求醫。（朱永倫攝）

  • 氣血虧虛者

多見為體形纖瘦、臉色蒼白的人，常感倦怠乏力，如踎低起身也見頭暈。另女性於月經期間因氣血下聚於子宮，不能上榮頭目，便會特別虛弱，耳水不平衡的徵狀也特別明顯。如體虛的產後媽媽容易患上此症。

  • 痰濕體質

多見為飲食肥膩、肥胖人士。因脾胃積滯，使氣血難上頭目，頭痛之餘也會伴隨胃脹噯氣、腸胃不適等徵狀；加上香港春季潮濕，特別容易招惹濕邪，本已容易肝陽化風上擾，若再嗜吃生冷食物又缺乏運動，使痰濕積聚於腸胃，便有機會加劇眩暈徵狀。

多做運動有助放鬆身心、調和情緒，減輕眩暈風險。而春季較潮濕，宜少吃糯米、芋頭、年糕等黏膩食物，以免痰濕積滯。（iStock圖片）

辨症下藥治病源

若因耳水不平衡而求醫，中醫會因應病人體質處方中藥，有需要時亦會針灸。肝陽上亢者需疏肝解鬱、平肝息風，氣血虧虛者則補益氣血，痰濕人士袪濕化痰，消食導滯。李醫師續指，若病人急性發作而求醫，亦有機會針灸穴位，如循肝、胃或脾經施針以即時紓緩徵狀，穴位視乎病人情況而定。氣血較弱的虛寒人士，有需要時亦會加艾灸輔助；徵狀一般會即時有改善，而調理約一至兩個月後，發作次數也可有明顯改善。

曾有6旬病人飽受頭暈、偏頭痛及耳鳴擾半年，嚴重時更會失眠。原來他不但愛吃重口味的肥膩食物如內贜、肥豬肉等，退休後更覺生活百無聊賴，易對生活感緊張焦慮，故於肝陽上亢、體質痰濕兩種因素下誘發眩暈。求醫後以中藥平肝潛陽、化痰導滯，另多做戶外活動放鬆身心，治療一個月後頭暈不再發作，壓力變小，心情也變好。

3款茶飲推介

1／輕輕鬆鬆桑椹茶

材料：桑椹10克、桑葉5克、蒺藜5克、400毫升水
做法：水滾後放入所有材料，中火煎煮3至5分鐘，焗服飲用
功效：桑椹滋養肝腎兼補血，桑葉、蒺藜舒肝解鬱、息風止眩，適合肝陽上亢體質人士，一星期飲2至3次也可，體質虛寒者則不宜飲用。

2／消食化痰止眩茶 

材料：麥芽10克、山楂5克、陳皮5克、400毫升水
做法：水滾後放入所有材料，中火煎煮3至5分鐘，焗服飲用
功效：陳皮化痰除濕，麥芽、山楂消食杜滯、健胃和胃，適合痰濕體質人士
 
3／泡花旗參或黨參水 

材料：花旗參或黨參2至3片、300毫升滾水
做法：放入所有材料，焗服飲用。 
功效：黨參甘平，有益氣提神之效。花旗參則味甘性涼、益氣養陰，適合氣血虧虛、容易上火的人士 

按穴位急救

李醫師推介3個穴位按摩，有助即時紓緩耳水不平衡引起的頭暈、耳鳴問題，病發時可輕揉穴位，打圈約1至2分鐘。

百會穴

＊百會穴
可引氣血上頭目，有助紓緩頭暈不適，安神醒腦

＊風池穴
有平肝息風、清利頭目之效

風池穴

＊攢竹穴
位於眉頭凹陷的位置，有助放鬆頭部壓力

記者：吳霆俊

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