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時尚達人｜美國時尚婆婆Iris Apfel離世享壽102歲　大圓框眼鏡+繽紛穿搭成潮流Icon

休閒消費 17:44 2024/03/05

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相信Iris Apfel獨特的風格會永遠留在大家心目中。

美國時尚婆婆Iris Apfel日前在家中離世，享壽102歲，Iris婆婆甚有時尚觸覺，喜歡穿上華麗繽紛的服飾，她最大的標誌就是戴上一副大大的圓框眼睛，予人玩味十足的感覺，加上她晚年用心經營社交網站，在Instagram上有逾300萬名粉絲，絕對是潮爆老婆婆！

Iris婆婆正職是一位室內設計師，畢業於紐約大學藝術史專業，曾在美國時尚雜誌工作，亦擔任過時尚插畫家Robert Goodman的助理，不過一次機緣巧合下，她為朋友佈置家居，並以有限預算在跳蚤市場搜羅了一些二手飾品和家具，自此成為室內設計師。

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84歲一炮而紅

由於她對潮流甚有觸覺，經常發掘到時尚寶物，2005 年，紐約市大都會藝術博物館向她借了一些珠寶服飾，舉辦一場名為 「Rara Avis」的展覽，當時連場地佈置都由她親自操刀，結果這一場展覽，令到當年84歲的她一炮而紅，並成為不少人心目中的模仿對象，甚至連小朋友和小狗也會模仿她的打扮，Iris婆婆亦經常轉載這些小粉絲的照片。

座右銘是「More is more & less is a bore」

Iris婆婆憑獨特風格大受歡迎，她對美感自有一套看法，正當很多人推崇「Less is More」，她卻堅持「More is more & less is a bore.（愈多越好，極簡很無聊）」，並將這一句寫在Instagram介紹欄上，她的確說到做到，任何顏色、圖案她都敢穿上身，愈花巧愈好，更會配戴上一些造型浮誇的首飾，但將所有別樹一格的服飾穿上身，卻沒有一點違和感，她曾說過：「當你的穿著與眾不同，你的想法自然也與眾不同。」不隨波逐流，也許這就是她最大的個人魅力。

離世前兩日才慶祝102.5歲生日

除了打扮前衛，她的思想行為更前衛，她有一個每半歲慶祝生日的習慣，在她離世前兩天，上載了照片慶祝自己102.5歲生日，相中的她笑容滿面，穿搭依舊華麗別緻，豈料兩日後驟然離世，令到粉絲大感不捨，有粉絲在這張照片下留言悼念：「你最後一篇貼文是對生命的致敬，也是對你活著的時光慶祝。 你生活有格調，走有格調。」

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責任編輯：李惠儀

 

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