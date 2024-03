時尚達人｜美國時尚婆婆Iris Apfel離世享壽102歲　大圓框眼鏡+繽紛穿搭成潮流Icon

▲ 相信Iris Apfel獨特的風格會永遠留在大家心目中。

美國時尚婆婆Iris Apfel日前在家中離世,享壽102歲,Iris婆婆甚有時尚觸覺,喜歡穿上華麗繽紛的服飾,她最大的標誌就是戴上一副大大的圓框眼睛,予人玩味十足的感覺,加上她晚年用心經營社交網站,在Instagram上有逾300萬名粉絲,絕對是潮爆老婆婆!

Iris婆婆正職是一位室內設計師,畢業於紐約大學藝術史專業,曾在美國時尚雜誌工作,亦擔任過時尚插畫家Robert Goodman的助理,不過一次機緣巧合下,她為朋友佈置家居,並以有限預算在跳蚤市場搜羅了一些二手飾品和家具,自此成為室內設計師。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

84歲一炮而紅

由於她對潮流甚有觸覺,經常發掘到時尚寶物,2005 年,紐約市大都會藝術博物館向她借了一些珠寶服飾,舉辦一場名為 「Rara Avis」的展覽,當時連場地佈置都由她親自操刀,結果這一場展覽,令到當年84歲的她一炮而紅,並成為不少人心目中的模仿對象,甚至連小朋友和小狗也會模仿她的打扮,Iris婆婆亦經常轉載這些小粉絲的照片。

座右銘是「More is more & less is a bore」

Iris婆婆憑獨特風格大受歡迎,她對美感自有一套看法,正當很多人推崇「Less is More」,她卻堅持「More is more & less is a bore.(愈多越好,極簡很無聊)」,並將這一句寫在Instagram介紹欄上,她的確說到做到,任何顏色、圖案她都敢穿上身,愈花巧愈好,更會配戴上一些造型浮誇的首飾,但將所有別樹一格的服飾穿上身,卻沒有一點違和感,她曾說過:「當你的穿著與眾不同,你的想法自然也與眾不同。」不隨波逐流,也許這就是她最大的個人魅力。

離世前兩日才慶祝102.5歲生日

除了打扮前衛,她的思想行為更前衛,她有一個每半歲慶祝生日的習慣,在她離世前兩天,上載了照片慶祝自己102.5歲生日,相中的她笑容滿面,穿搭依舊華麗別緻,豈料兩日後驟然離世,令到粉絲大感不捨,有粉絲在這張照片下留言悼念:「你最後一篇貼文是對生命的致敬,也是對你活著的時光慶祝。 你生活有格調,走有格調。」

最新影片推介:

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯:李惠儀