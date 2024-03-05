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【煽動文字】譚得志涉發表煽動文字判囚提上訴　上訴庭本周四頒布判決

社會 13:09 2024/03/05

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（資料圖片）

人民力量前副主席譚得志（快必）涉於2020上半年，於不同地方擺街站叫喊口號，經審訊後被裁定7項發表煽動文字等罪成，早前被判監40個月，為回歸後首涉煽動文字罪判刑案件，譚早前就7項煽動文字罪定罪及刑期，向上訴庭提出上訴。根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於本周四（7日）頒布判決。
 
上訴人譚得志(50歲)，早前於區域法院經審訊後，被裁定7項發表煽動文字等共11項控罪成立，被判監共40個月，另罰款5,000元。事發於2020年1月17日至7月19日，譚分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨外等地方犯案，昨就7項發表煽動文字定罪及刑期提出上訴。
 
上訴一方早前指出，煽動意圖罪行應由高等法院處理，即使本案根據《港區國安法》起訴，根據第41條，危害國家安全犯罪案件應循公訴程序進行，應由陪審團審訊，質疑區域法院沒有司法管轄權。上訴一方又認為控罪亦不合憲，限制言論自由，不符依法規定原則。
 
律政司一方回應指，煽動罪屬成文法罪行，控方毋須證明意圖，並須視乎情況考慮，是否須循公訴程序進行。律政司強調，原審法官已就合憲性議題及涉案煽動文字作詳細分析。

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