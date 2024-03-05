奪命意外丨一家5口大馬遇車禍4死　倖存9歲兒靈堂抽泣：我們天堂再聚

▲ 一家5口大馬遇車禍4死，倖存9歲兒靈堂抽泣，「我們天堂再聚」。（iStock圖片）

馬來西亞上周六（2日）發生一宗恐怖車禍，奪走了一家5口中4人的生命，年僅9歲的兒子慘成遺孤。日前他在親友陪同下出席葬禮，擁抱和親吻家人的遺體，悲痛地訴說心中思念，「我們天堂在再相聚，你們別再丟下我，好嗎？」

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根據《星洲網》報道，事發於3月2日下午1時40分，當時一家五口乘坐的白色私家車與另一輛車相撞，私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。

消防人員接報到場，將受困的一家五口救出，惟35歲的爸爸舒克蘭加米爾、媽媽諾愛莎以及1歲女兒當場證實死亡，6歲小兒子送院後當日宣告不治，僅得9歲大兒子倖存。

他接受治療後出院，日前在親友陪同下出席家人的喪禮，喪禮現場氣氛悲傷，不時傳出親友抽泣的聲音。男童輕輕撫摸父親的遺體，強忍著淚水訴說思念，「你們先走了，我真的很難過」，他又感謝家人的養育之恩：

謝謝阿爸撫養我們長大，我們在天堂再相聚，你們別再丟下我了，好嗎？

根據當地警方調查，相信車禍起因是另一輛由泰籍司機駕駛的私家車，闖入死者駕駛的白色私家車所在車道，兩車才會發生相撞。該名泰籍司機的腳部和胸部嚴重受傷，目前正在醫院接受治療。

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責任編輯：王明芳