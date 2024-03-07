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港人學歷｜內地生來港爭讀博碩士　港男嘆港人學歷比下去：大學畢業仲勁唔勁？

升學教育 18:30 2024/03/07

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有港男指內地生來港讀博士是基本，使港人學歷被比下去。（《男人唔可以窮》劇照）

現今世代，副學士、大學畢業可說是基本學歷，俗語甚言「一個招牌跌落嚟都砸到幾十個大學生」，在這個人人皆是高學歷的社會下，「大學生」名銜是否依舊處於高位？有網民分享港人普遍在DSE畢業後，升讀副學士和大學，緊接著又會報讀碩士課程，以擁有高學歷身份。而內地生來港讀書同樣會以碩博士生畢業為目標，對此，他嘆現在香港的大學生，是否依然處於令人讚嘆的地位？

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近日，該名網民以「今日，你仲會唔會覺得大學生好勁？香港人學歷評鑑」為題，於香港討論區發文。他表示香港12年免費教育，人人都是DSE畢業，之後升讀高級文憑、副學士、學士或海外升學是香港家長的基本要求，幾年大學畢業後，又會再報讀授課式碩士。他又表示現時逾9成內地生入讀授課式碩士，原因是就學年數可以抵永久香港身份證，另一方面是他相信本港大學需要他們將近20萬的學費，以維持校園營運。另外，許多二線城市內地生更會來港報讀城大、中大的博士課程，這代表來港讀書的內地生，普遍會以碩士生或博士生的高學歷身份畢業。

版主又認為授課式碩士是一門大學生意，他表示歷史名人也不是研究生畢業，而內地中產家庭子女會到港讀碩博士，全因他們能夠負擔起昂貴學費，而少數港人讀授課式碩士也是為「洗底」。

版主又稱自己主修會計，10年前以銜接學士學位畢業。面對著內地生來港都是讀碩博士的情況，致大學生之名有「降格」感覺，他嘆謂：

講真，今日香港，你哋仲會唔會覺得大學生好勁？

網民：讀大學為安撫老人家

帖文一出，不少網民紛紛回應，認為「今時不同往日」，現今人人都是大學生畢業，擁大學學歷已不再厲害，再者成為大學生也只是為安撫老人家「讀完大學就可以搵好多錢」的思想。另外也有網民認為學業只是能力的其中一個指標，成績再好也有機會出來做勞力工作。

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責任編輯：王明芳

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