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【8.18集會】黎智英等7人參與集結罪獲批上訴許可　終院排期6.24聆訊

社會 13:29 2024/03/05

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李柱銘。（王韻青攝）

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定兩罪成。7人早前獲上訴庭撤銷組織一罪，參與一罪則維持原判。終審法院早前拒批律政司的上訴許可，今（5日）頒下判詞批准7人就參與罪申請上訴許可，當中僅部分法律議題獲批。終院排期於6月24日進行聆訊。

7名上訴人為黎智英（76歲）、李卓人（67歲）、吳靄儀（76歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（72歲）及李柱銘（85歲），控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。

終院於判詞指，7人早前要求終院釐清法庭就參與未經批准集結罪定罪前，應否以「相稱性基準」作評估，包括考慮有否違反表達及集會自由之基本權利，終院庭就此議題批出上訴許可，排期於6月24日作上訴聆訊。

至於上訴人提出的其他議題，終院則拒絕批出上訴許可，包括7人提出各人均只是在維園集會後，協助疏散人群，不構成參與非法集結。終審庭認同原審法官所指，由新聞片段可見，是次遊行由成千上萬的遊行隊伍組成，領頭人邊叫喊口號，邊帶領隊伍到達所謂的終點，當中沒有一字是涉及安全疏散。按部分被告於受訪時的發言，可見他們藉疏散名義，表示對警方禁令的不滿。

7人另爭議《公安條例》第17A（3）的合憲性，終審庭認為議題不能接受，指最高刑期雖為5年監禁，但法官可選擇判處最高刑期與否，在本案中亦有3名被告獲處緩刑。

上訴人梁國雄就本案被判處1年監禁，爭議刑罰過重。終審庭認為原審法官已就判刑作詳盡理由，如梁故意藐視法律，以「疏離」作為理由避開警方禁令，當中沒有實質和嚴重不公。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定兩項罪名成立，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年，3人只就定罪提出上訴。

記者：梁錦麟

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