Chill Club推介榜丨林峯新歌《無傷大雅》 奪冠   推出全新Acoustic合唱版本

▲ 林峯新歌《無傷大雅》剛在「Chill Club推介榜」成本年第10周冠軍歌曲。

林峯在今年推出的第一首單曲《無傷大雅》剛奪得「Chill Club推介榜」2024年第10周冠軍歌曲，新歌取得不俗的成績當然值得鼓舞，更乘勝追擊推出與吳林峰合唱的acoustic version。



阿峯表示：「我同吳林峰兩個嘅名本身已經好有緣份，今次特別邀請佢為我嘅新歌作曲，個旋律我好鍾意。錄完之後仲萌生一齊錄一個acoustic合唱版本嘅念頭。為咗令兩把聲融合得更完美，我都特登重新灌錄我嘅部份，出嚟嘅效果好夾，有啲人仲話呢個版本仲好聽過原版。」

無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日 預告今年發力出歌年底開演唱會

▲ 林峯上「Chill Club推介榜」。

阿峯首次現場演繹《無傷大雅》



這次上《Chill Club》亦是阿峯首次現場演繹《無傷大雅》，他表示歌曲難度很高：「呢首歌真係好難唱，當初喺錄音室錄完都覺得唔夠好，主動向監製提出嚟多個take先覺得滿意，咁先對得住吳林峰嘅曲㗎嘛。今次唱live更加唔敢怠慢，事前特別花時間練聲同練氣。」

事實上，曾進修聲樂的阿峯對自己演唱要求甚為嚴格，現場工作人員均大讚阿峯演繹水準非常高。



阿峯即將投入新電影的拍攝工作，但亦會繼續推出新歌：「過去幾年工作比較專注喺影視方面，今年希望喺音樂投放多少少時間。」

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