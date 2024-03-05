【珍惜生命】九龍城廣場父子墮樓　警稱不排除死者沉迷賭博債台高築

▲ （香港警察Facebook截圖）

警方交代九龍城一宗企圖謀殺及自殺案。昨（4日）晚9時許，一名保安員巡經賈炳達道144號九龍城廣場後巷，發現一名男子及男童倒卧地上，神志不清，馬上報警求助。警方接報後到場，將2名傷者分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院救治，男傷者經搶救後於晚上10時17分證實不治；男童則情況嚴重。

警方重案組人員隨即展開調查，2名傷者為父子關係，父親58歲、兒子7歲。昨晚8時30分，父親帶同兒子到九龍城廣場6樓天台停車場，其後將兒子從高處拋下，然後再跳樓自殺。警方正從多方面調查案件，包括犯案動機、其財政狀況及賭博行為，而男童現時由母親照料。調查得知，死者生前曾任運輸工人，其後轉職的士司機，不排除死者因沉迷賭博，導致債台高築，最終選擇與兒子輕生。

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記者：曾秋文