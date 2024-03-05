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【黎智英案】楊清奇稱黎智英承諾月付1萬元Twitter供稿費　最終「一分錢都無俾過我」

社會 13:42 2024/03/05

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壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》主筆楊清奇供稱，黎曾提及每月給予他1萬元作Twitter(現稱X)供稿的報酬，「但後來一分錢都無俾過我」。楊強調作為《蘋果》全職員工，即使黎不給予款項，「我都係要照做」。 

案件今踏入第38天審訊，第3位從犯證人、筆名「李平」的前《蘋果》主筆楊清奇第2天出庭作供。控方續由助理刑事檢控專員張卓勤主問。

控方展示黎智英在2020年5月25日傳訊息給楊清奇：「李平兄，以律師談過每月從我私人戶口支付一萬天（元）給我（你）作為供Twitter(現稱X)報酬，小心些是可以的，我將每月安排付款給你。謝謝。黎」。楊回覆「卑職自當盡力，共擔輿論之責」。

楊供稱，黎早前曾提及每月給予他1萬元作Twitter供稿的報酬，「但後來一分錢都無俾過我」。控方問及「小心些是可以的」的意思是甚麼。楊供稱，這算是他的兼職，或因公司有規矩要守，故黎會稱「小心些」。楊強調作為《蘋果》全職員工，即使黎不給予款項，「我都係要照做」。

控方問及Twitter(現稱X)工作與輿論有何關係，楊供稱，黎開設Twitter(現稱X)是為了加強他與《蘋果》的影響力，而楊向黎供稿，亦是共同承擔輿論之責。

楊續指，時事評論家劉細良亦是《蘋果》論壇版作者，劉屬支持民主派，楊憶述早前已故作者李怡曾表示因年紀大，需減少向《蘋果》供稿，而黎曾要求找劉寫稿。

另外，楊供稱，報館內都知道黎的文章「無人敢改」，故這些文章都能真實反映黎的看法。楊指文章亦關注制裁問題，提及美國及西方國家對中港的制裁不會緩和下來，美國對華政策的調整短時間內不會逆轉，又指這些文章的觀點，亦是自己寫稿和「揀稿」的指引。

聆訊今午（5日）續。

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記者：梁錦麟

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