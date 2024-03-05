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兩性關係丨妻子性冷感房事不協調　丈夫爆婚後惡夢1個原因不離婚

健康資訊 18:11 2024/03/05

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【兩性關係/性冷感/無性婚姻/性慾/房事/行房/夫妻相處/夫妻之道】性事於一段婚姻來說，是否一定是必需品? 有男網民便於網上分享自己與妻子結婚數年，但雙方性事一直不協調的婚姻生活。他指由於太太有信仰關係，因此2人是婚後才有性行為，惟真正結婚行房時，雙方卻矛盾不斷，被太太質疑「性無能、騙婚」，自己亦一度有離婚念頭。不過，文末最後，他卻表示「為了小孩，還有感激老婆辛苦懷孕和生產⋯」，他仍是會堅持走下去，帖文一出，不少網民即大讚「好老公！」。

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男網民在Dcard以「無性慾的婚姻性生活」為題發文，指由於太太十分漂亮，因此儘管她婚前交往期間，以信仰為由，提出「婚前不能性行為」，自己亦爽快答允。

「衝著她的美貌，我那時覺得結婚就能上床了，不急；後來，我們結婚了，大家都恭喜我娶了個美人，但大家都不知道，我的惡夢也開始了⋯」

其後2人結婚後，他卻陸續發現2人往往因為房事，而矛盾不斷。他指雙方均認為對方表現欠佳，他指太太動不動便說不舒服，又反指他能力欠佳，最後令他興致盡失。

「摸這癢、摸那不舒服，一直反抗，不知道的人，還以為我們在床上練習詠春。」

男網民指自己為證明自己是正常，一度去看醫生證明，亦曾曾考慮乾脆離婚。不過，一想到「離過婚的女性較吃虧」便打消念頭。後來由於兩人均有生小孩的共識，他於是努力鑽研幫助協調兩人房事的方法，終於在結婚第三年讓老婆成功懷孕。不過，自小孩的出生，他指2人的性生活比以往更難。

「有小小孩一起生活，我之前的方法也不大管用了，我很容易因為小孩的變數又無法隨心所欲勃起，從老婆那邊換來的卻也不是體諒，而是覺得我把責任推給小孩，一樣都是我的問題，每次都叫我去看醫生」

慶幸，通過他的堅持，他指自己又再找對方法，令老婆再次懷孕，「我又再度獲得一小段開心的時間」；如今，老婆宣布封肚，但性生活還是要有，他對自己喊話，「為了小孩，還有感激老婆辛苦懷孕和生產，我說什麼都要挺下去！繼續挑戰無性慾的性生活」。

帖文一出，不少網民即留言大讚當事人是好老公，「好痛苦，完全能理解，性在關係中很重要，頻率方式都要互相討論才可以」、「看你的文字都覺得好辛苦，更不敢想身處其中的你」、「有這樣的奇葩老婆…」、「安慰的點是，小孩應該會很漂亮吧」。

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責任編輯：羅嘉欣

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