悲劇家庭｜吸毒父母放任5孩自生自滅捱餓　子女向鄰居乞討食物最年幼3個月大

▲ 馬來西亞一對夫婦因吸毒長期棄5孩在家不理，使他們肚餓時也只能到鄰居那乞討食物。（istock圖片）

不少人話「生仔要考牌」，面對不懂得照顧小孩的家長，受苦的永遠只有孩子。馬來西亞有一對夫妻因吸毒而對他們5名孩子置之不理，令到孩子們經常挨餓，為填飽肚腹，他們只能在鄰居那乞討一些食物。5名孩子中最小的只有三個月大，由於年紀太小，他們缺乏自理能力，所幸的是他們現已被安置到安全的環境中。

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據馬來西亞《中國報》報道，這對來自馬來西亞麻六甲甘榜柏魯（Kampung Beru）的吸毒夫婦，育有5個小孩，3男2女，歲數由3個月到10歲不等。這對夫婦只要毒癮發作便會離家，放任5名孩童在家「自生自滅」，雖然身為父母，但卻沒有履行照顧孩子的責任。因為他們長期不在家，孩子年紀太小又沒有自理能力，導致家中環境既髒亂又不衛生。

可幸的是，他們在今年1月，被當地的一間診所發現，脫離這種生活。據麻六甲婦女、家庭及社區發展事務部行政議員的說法，這5名孩童的父母確實有在接觸毒品，導致孩子們沒有得到完善的照顧。當地社會福利局已經對此案件採取行動，向法院提出申請令將這5名孩童安置在安全的環境。

根據最新報道，現時5名孩童的狀況非常良好，脫離原來惡劣家庭環境的他們，已得到適當的照顧，幸虧當地社會福利局和相關機構的全力協助，使他們可得到應有的支持和保護。

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責任編輯：王明芳