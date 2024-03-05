開明爸爸｜愛女生日陳冠希竟祝福「多男友」　7歲女兒聞言做出1個動作

▲ 陳冠希祝福女兒「多男友」，絕對是一個開明爸爸。

【陳冠希女兒/Edison/星二代/豪宅/生日會/秦舒培】曾經風流的陳冠希（Edison），近年一改年輕時的形象，變成顧家好男人及好爸爸，與名模秦舒培誕下一女Alaia，一家三口經常享天倫，更放上社交網與粉絲分享。近日其女兒7歲生日，Edison為女兒舉行生日會，邀請了家姐陳見飛及女兒的同學朋友出席，期間Edison竟然在唱生日歌的時候，用英語向女兒講「Make a wish, aww…so many boyfriends（許個願望，嘩…好多男朋友）。」令到女兒即時做出一個動作！

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現年43歲的陳冠希年輕時爆出不雅照事件後，離開香港娛樂圈，及後到美國生活並開展潮牌生意，2017年與內地名模秦舒培誕下一女Alaia，一家三口在美國居住，偶然回港探親。而近年Edison的形象大轉變，由風流不羈的浪子變成愛妻號顧家好爸爸，日前女兒7歲生日，Edison更為她在凱頓兒童博物館（Cayton Children's Museum）舉行生日會，見Alaia穿上仙子裙，猶如公主一樣，而Alaia也遺傳了媽媽名模高挑身形。場內有不少兒童遊玩設施，所以Alaia與小朋友都玩得十分高興，可見她備受爸媽的寵愛。

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星二代︱陳冠希祝願女兒很多男友

而到了唱生日歌的環節，站在中間的Alaia表情有點尷尬，可能不習慣成為眾人的目光，而當Alaia出盡力吹熄蠟燭時，Edison拿著手機拍攝，然後反高潮向女兒用英語說出「Make a wish, aww…so many boyfriends（許個願望，嘩…好多男朋友）。」Alaia聞言即時擰轉頭望著爸爸，場面好笑。

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星二代︱Edison為女兒打造玩具屋

陳冠希在結婚前以285萬美元（約1,960萬港元）購入位於洛杉磯的4千呎獨立屋，大宅包括5間睡房、6間浴室，為一家三口建立安樂窩。早前更與囡囡齊齊開IG直播，叫囡囡向大家介紹自己設計的玩具屋，遺傳了父母高顏值的Alaia甚有設計天分，她淡淡定介紹自己為公仔設計了兩層玩具屋，Alaia把玩具屋分成不同角落，詳細講解屋內有衣櫃、擺公仔的層架、結他、玩具箱、書櫃、睡床及廁所等，還有她最自豪的延伸至玩具屋外的巨型滑梯。不過房間有點凌亂，可能她玩完玩具未收好。

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責任編輯：王明芳