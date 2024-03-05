【23條立法】鄧炳強點名反駁英美故意抹黑　斥許智峯呼籲制裁令人引以為恥

▲ 「應變反駁隊」隊長、保安局局長鄧炳強再名點批評英美政客故意抹黑《基本法》23條立法。（資料圖片）

「應變反駁隊」隊長、保安局局長鄧炳強再名點批評英美政客故意抹黑《基本法》23條立法，及斥責前立法會議員許智峯，涉呼籲外國制裁香港司法人員，形容對方卑劣及無底線，令香港人引以為恥。

鄧炳強今日出席活動後見傳媒時，反駁近日外國政客批評23條立法的意見，包括批評英國外首卡梅倫雙重標準，質疑對方自以為當地制度較為優越，促英國不應自以為仍處「帝國時代」。

鄧炳強亦引述美國駐港澳總領事梅儒瑞指，有美國公司來港時因憂慮網絡連接問題和數據安全，在本港會用「拋棄式」手機及手提電腦。鄧炳強反駁指，非法竊聽屬美國「專長」，指美國甚至會竊聽外國元首，反問在美國做生意者是否也要使用即棄電話。鄧炳強重申香港只按法例保障自身安全，屬天經地義。

鄧炳強：反對意見書中的4分1來自境外反華組織

《基本法》23條立法諮詢期上月28日結束，鄧炳強表示，在諮詢結束後，再收到部分早前郵寄的意見書，目前累計收到13489份公眾意見，當中98.6%意見支持立法，反對意見佔0.72%。

鄧炳強補充，在97份反對意見書中，有約一半是不具署名或不能辨認身份的方法寫出來，例如署名寫作「一香港市民」。鄧炳強又指，當中48份可辨認的意見書中，有4分1來自境外反華組織及潛逃到外地的通緝犯；或因為國家安全相關案件、現時被扣留在獄中、名稱與署名相同的人士。

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記者：戴朗希