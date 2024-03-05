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【7.21事件】涉元朗站暴動林卓廷自辯　稱獲告知「鄉頭吹大雞」警方知情

社會 15:27 2024/03/05

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林稱獲當區區議員告知「鄉頭吹大雞」，劇本是支持政府的人士，會用籐條「拂」兩下作出挑釁的黑衣人。(資料圖片)

立法會前議員林卓廷與6名男子，涉於2019年7月21日參與元朗站襲擊事件被控暴動，案件今（5日）於區域法院續審。林卓廷首日出庭自辯，林供稱民主黨當日在民陣港島區遊行辦街站，下午從手機收到有關籐條和白衣人的相片和訊息，擔心元朗會否「出事」。林稱獲當區區議員告知「鄉頭吹大雞」，劇本是支持政府的人士，會用籐條「拂」兩下作出挑釁的黑衣人，警方亦知情。林供稱當時最關注中聯辦外會否有人示威，未至於非常擔心元朗情況，亦不知即時能夠做些甚麼。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

林卓廷今作供稱，7.21事件前印象中有支持政府的人士舉辦集會，稱在元朗穿黑衣可能會被「招呼」。林稱，對有關7.21元朗的消息只是「䁽吓眼，水過鴨背、無心裝載」。林解釋，當時有太多過激言論，提及殺人或炸政府設施等，「講得好誇張」，故沒有上心。

林續稱，7.21當日民陣在港島區有遊行，他所屬的民主黨中午起在灣仔近終點處辦街站，林與數名民主黨成員當值。林稱約在下午至黃昏時，從手機收到籐條和白衣人的相片和訊息，因擔心元朗會否出事，遂在街站致電元朗區區議員黃偉賢了解。林憶述對話，黃稱聞說「鄉頭吹大雞」，「有個劇本嘅，唔係著黑衫就打，係如果著黑衫嘅人挑釁，就籐條拂佢兩吓」，據黃稱施襲者是支持政府的人士。林擔心會否出「出事」，黃稱警方對「吹大雞」知情，並稱他會繼續留意。

林供稱，他與黃在通話中沒有談及跟進元朗情況，因他當時最關注中聯辦外會否有示威。林指當時社會氣氛下，有肢體衝突並不罕見，也有比用籐條「拂」兩下更暴力的情況，林表示未至於非常擔心元朗情況，亦不知即時能夠做些甚麼。

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記者：陳曉欣

社會矛盾 請願示威 林卓廷

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