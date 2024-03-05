【大專學界】科大與慧科辦數據分析挑戰賽　助大專生提升數據分析技能

▲ 「數據分析挑戰賽@科大」決賽隊團及比賽評判團，評判成員包括來自慧科、科大商學院、滙豐、亞銀國際金融集團及亞維金融科技的行業專家。（科大提供）

為提升學生數據分析技能，科技大學工商管理學院聯同慧科訊業舉辦第三屆「數據分析挑戰賽@科大」，吸引逾120名、共40隊全日制大專學生參賽，就數據分析於風險管理範疇應用提出創新方案。經為期兩個月的研究方案開發，終由科技大學及城市大學學生組成的隊伍獲得冠軍。

5個入圍隊伍須向評判團演示創新解決方案，最終以科大與城大本科生隊伍奪得冠軍，提案為「新聞情緒對股價走向的預測能力」；至於亞軍提案為「構建用於風險管理的詐騙監控系統」；季軍提案為「以圖像方式展示潛在政治風險」；賽事三甲共獲3萬元現金獎。

參賽隊伍亦需就風險管理構建預測模型或提出創新方案，對逾120萬篇新聞報導、社交媒體貼文及評論作出資料探勘；另有機會參加多場研討會，由行業專家分享行業心得。

科大商學院商業和社會資訊分析研究中心主任許佳龍表示，比賽有助提高大專學界對數據分析技能的掌握，並稱參賽者的提案充滿創意，展示把數據分析應用於真實環境的出色能力，更展現數據分析於風險管理的各式潛在應用。

慧科行政總裁車慧詩則表示，與科大合辦賽事不僅能推動能惠及社會及商界的解決方案，更能發掘及培養優秀人才。她亦認為，參賽學生展現的分析能力、熱枕及團隊精神，令人印象深刻，並形容為「未來領袖必備素質」。她另肯定比賽為年輕人提供平台，讓他們早著先機，把握潛力優厚的數據分析工具及服務。

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責任編輯：梁凱婷