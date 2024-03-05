新巴士阿叔｜大鬧巴士爆粗挑釁兩名後生仔　老翁最後咁做遭網民嘲：恃老賣老

▲ 網上流傳一段影片，見到一名「新巴士阿叔」在巴士上層爆粗怒罵兩名後生仔。

新巴士阿叔出現？本港網絡近日流傳一段影片，一名老翁在巴士上層爆粗怒罵坐在後面的兩名年輕男子，其中一名男子隨即爆粗並站起身反擊，老翁更大聲喝：「你唔好X起身啊！」男生怒睥要求「落車講」，兩人互相高呼一同下車，老翁身邊的女子則不斷勸阻。

最新影片推介：

有網民上載影片到一個facebook群組瘋傳，可見巴士上層有一名老翁爆粗怒罵坐在後面兩名年輕男子，「我X你老X咩！佢坐隔籬得唔得啊，坐對面得唔得啊？」。其中一名穿著白色恤衫的男子馬上站起反擊，老翁罵得更大聲道：「你唔好X起身啊！」男生反稱：「落車講！」老翁再高呼：「落車講咪落車講」、「你落車我唔X落車就X弟！」。

阿伯與後生仔互罵：落車講

白衫男子返回座位，兩人繼續互罵，老翁擰轉身手指指斥：「你夠膽落車就得喇！夠膽就得喇！」他更挑釁兩名男子：「兩個一齊落車！」而老翁身旁的同行女子則不斷勸交說：「當尊敬老人家」，更帶點激動斥責老翁「咩事啊！唔好嘈啦！」。

最後揚言「你落車我唔X落車就X弟」的老翁，和兩名男子齊齊沒有落車，老翁應女伴勸告收聲，坐好望前方，影片至此結束。

網民嘲：講嚟講去都係兩句

影片引來網民熱論紛紛，斥責老翁「唔好喺度恃老賣老」、「夠人揪咩？得把口」、「脾氣差，講嚟講去都係兩句，腦退化徵狀」、「亞伯，因（住）爆血管呀」、「唔信個老伯會跟住人呀，做硬X弟」等。不過，有人質疑是否幾年前舊片，暫未能證實。

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責任編輯：王明芳