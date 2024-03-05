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【全國兩會】李家超：完成在北京主要行程　提早一日返港

政治 16:34 2024/03/05

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李家超(後排中)列席第十四屆全國人大第二次會議開幕會。(李家超fb圖片)

行政長官李家超列席第十四屆全國人大第二次會議開幕會，他今日在北京會見傳媒表示，昨日與國家財政部部藍佛安長會面期間，討論加強內地與香港金融合作，包括互聯互通、兩地審計合作等，進一步鞏固香港國際金融中心地位。

原定明日返回香港的李家超指，感謝2個部委悉心和積極安排，已經完成在北京主要行程，不需要留多一晚，晤傳媒後就返香港。

被問到《基本法》23條立法的進度，會否有機會在下月前完成立法，李家超指，政府團隊正在努力不懈，當準備工作完成，希望盡快交立法會審議，相信立法會本着「早一日完成立法，多一日維護國家安全」的想法。他指，諮詢過程中，支持率差不多九成九，很多都是建設性意見，令他們的想法再優化，會充分參考外國經驗，到草案一草擬好，就會交立法會。

李家超今日出席了由北京高考校友聯盟的座談會，與在京港生交流，鼓勵他們把握國家發展機會，成就夢想，同時為國家發展作出貢獻。

對於國務院總理李強在政府工作報告中，提及香港的部分，李家超指，感到很鼓舞，香港特區政府必定充分把握好國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

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責任編輯：區綽彥

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