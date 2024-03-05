【餐廳情報】麥當勞厚椰奶鐵試飲價$9.9　凍熱飲沖法不同惹熱議

▲ 麥當勞咖啡推出６天試飲價$9.9。（麥當勞圖片）

麥當勞逾250間分店，即日起推出新款產品「厚椰奶鐵」，由3月5日起一連6日，app內購買可享試飲價$9.9，引起上班族熱議。

McCafé新產品「厚椰奶鐵」凍熱都有，大批網民湧到麥當勞fb留下意見，分享試味後評價。麥當勞「小編」亦大方回應網民提問。

麥當勞「小編」回應稱，「厚椰奶鐵」即是「椰香鮮奶咖啡」，熱飲含有糖分，利用3.7鮮牛奶沖調，口感是綿密香醇。

至於凍厚椰奶鐵，做法跟熱飲不同，沖調以濃縮咖啡撞絲滑厚椰奶，奶含量多，亦帶椰子濃郁香味。

Latte = 奶鐵？

麥當勞「小編」再表示，市面的鮮奶咖啡多稱為「Latte」，即是拿鐵。

不過McCafé特意改名做「奶鐵」，旨在強調含奶量比Latte更多，口感零舍絲滑醇厚。

麥當勞澳門及McCafé澳門分店，亦有「厚椰奶鐵」推售。

咖啡app試飲價$9.9

咖啡試飲價$9.9，要留意只可在午市後才有優惠，早市例外。

麥當勞App用戶即日起，至3月10日的早上11時後，憑優惠券以試飲價$9.9品嚐。

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責任編輯：吳卓峰