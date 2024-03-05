恐怖意外｜寵物醫院高壓艙疑似爆炸　女子慘遭擊中五官碎裂恐腦死亡

▲ 廣州一名女子帶寵物貓到動物醫院接受高壓氧艙治療，期間疑似發生爆炸導致女子頭部受重傷。

【意外事故/寵物醫院/高壓氧艙/爆炸/腦損傷】廣州一名女子日前帶寵物貓到一間動物醫院接受高壓氧艙治療，不料期間疑似突然發生爆炸，並砸中其臉部，導致她的五官碎裂，頭骨亦當場爆裂。事後媒體採訪涉事部門，但對方態度冷漠，僅表示「艙門彈出導致顧客面部受傷」；女子的丈夫則在社交平台上透露她目前狀況並不樂觀，「醫生說大概率腦死亡了」。

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綜合內地媒體報道，一名定位於廣東的微博網民在2月19日發文爆料，指自己當日接診了一名在寵物醫院因高壓氧艙爆炸而導致腦部受重傷的患者，不過目前該用戶已將內容刪除，並更改用戶名稱。有現場人士之後受訪時指出，自己當日帶同寵物貓到醫院候診，結果還未來得及坐下便聽到一聲巨響，「像爆炸聲一樣」，並聽到護士指現場高壓艙的艙門呈半開狀態。

據報，涉事動物醫院事後以「設備故障」為由暫停營業，至2月20日下午4時許，廣州市海珠區相關管理部門的一名工作人員作出回應，指事件仍在調查中，「它不是爆炸，是高壓氧治療儀器發生故障，一個艙門彈出來了，碰到一名顧客的面部，造成了創傷」。該名工作人員又表示：「顧客的傷情我不太瞭解，無法回應，還要等後續的進一步核查。」

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不過，數日後有網民分別在微博及小紅書發文，指出女事主情況非常嚴重，五官碎裂之餘，頭骨亦整體裂開，目前仍在深切治療部（ICU）搶救，並爆出涉事醫院為廣州排名前三的連鎖寵物醫院。另外亦有網民上傳現場照片，只見地面上血跡斑斑，場面觸目驚心。

事主丈夫之後亦在微博上發文，表示妻子頭部水腫十分嚴重，腦組織損傷很厲害，「醫生說大概率腦死亡了，我接受不了」。他亦回應網民疑問，表示寵物貓並未受傷，已經轉院治療。

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責任編輯：羅嘉欣