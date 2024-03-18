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再見‧枕邊人｜鄭俊弘希望兒子性格不像自己？　Fred感謝太太何雁詩承受壞脾氣

娛樂 17:43 2024/03/18

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鄭俊弘（Fred）接受TOPick專訪！

在搜尋網站內輸入「鄭俊弘」，最先出現的關鍵詞是「太太」、「兒子」，當爸後的男人或會變得成熟穩重，碰上《再見·枕邊人》中的敗家「富二代」凌振聲一角，又會否令他有更深的體會？

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鄭俊弘放下偶包演富二代

加入TVB超過20年的鄭俊弘（Fred），在劇集中演過不同角色，面對《再見·枕邊人》的凌振聲，他笑言角色具挑戰得來又好玩，他說：「不用想那麼多，可以放大去做，最重要是放下自己的偶像包袱、『夠膽』地做不檢點的行為，如：不客氣地對待女生。」

在劇中，凌振聲被父親（KK張國強 飾）所寵壞，在劇外，Fred感謝KK會與他認真地排戲，務求做出兩父子的感覺。他稍稍地「劇透」：「在劇集近尾段，大家會發現兩父子的感情很好，彼此是愛著對方。」

《再見·枕邊人》（劇照）

Fred：未曾對一個人的愛是這麼深

演員對著自己的心血結晶當然著緊，但同時面對家中有小寶貝，相信Fred會很想自己懂得「分身術」！

Fred憶起兒子鄭讚廷（Asher）在他拍攝劇集《輕功》時出世，故只能在Asher出世當日請假，成為新手爸爸數星期後就要投入《再見·枕邊人》劇組。

轉眼間，囝囝Asher已屆1歲半，Fred有感而發：「我從未曾對一個人的愛是這麼深，親身感受無條件的愛，故現時演戲對投入角色更有幫助。」

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與太太無好人醜人之分

在劇集內，Fred所演的凌振聲被父親嚴厲對待，現實中的Fred自言未感受到自己是否屬嚴父，他分享道：「囝囝有時會把腳放在飯桌上，我就會馬上提醒他不要這樣做，算是嚴格嗎？我擁著他、錫他比較多，始終他尚未需要被嚴厲地對待呢！」

有一些父母會在孩子面前分別做醜人、好人，Fred直認曾與太太何雁詩（Stephanie）談論過，最後在沒有結論下收場：「我們希望彼此是站在同一陣線，不可以媽媽說不可時，爸爸又批准，否則就會令小朋友偏向喜歡爸爸，我們不希望有這一個情況出現。」

他也盡量不在兒子面前玩電話、看電視，務求100%專注與他玩樂，也情願兒子多玩玩具以啟發五感。

一家三口（IG圖片）

少說話也少放負？

Stephanie曾指Fred冷靜寡言、情緒波動不大，與情緒較敏感的她是互相補足。這樣仿似不少夫妻的寫照，寡言或許是維繫令關係維持和諧的一大要素？ 

他承認自己較少發脾氣，並只會對著太太發脾氣，也感謝太太有很大的容忍度！

他自揭從小以來也不是話多的人，他稱：「有一段時間曾想改變這個壞習慣，皆因曾被電台DJ『投訴』，但我發現人愈大就好像愈改不了。」

寡言對演員、歌手的事業發展較輸蝕？他並不認同：「說話多的人也不會有更多工作，但可能會令我在人際關係中較蝕底，因沒有話題會令人覺得我是很cool。但如談到音樂、結他、功夫的話題，我就會變得滔滔不絕！」

如要找「吹水」對象的話，他首推一個人：「就是我的太太，她可與你聊上一整天！我說到差不多的話，就沒有話可說。」

雖則他平日寡言，但也不至於把不快事藏在心內，還是會懂得向知心好友傾訴或獨自「放負」，他笑言：「這也是需要的，否則人都癲！」 

鄭俊弘指自己只會對著太太發脾氣。（陳慧安 攝）

風波令二人關係更緊密

在2017年，Fred、Stephanie的戀情曝光後，媒體爆出Fred本來有未婚妻，Stephanie即蒙上第三者之名，二人其後十指緊扣現身承認戀情，他直認此事是關係中的一大難關：「也算是刻骨銘心、難忘的事，但也令我們更加珍惜對方、更緊密，也很難得可成為一家人。」

他表明並不在意網民對事件的評論：「真的不用太介意他人的說話，他們想怎樣說也好，最重要是我與Stephanie能維持彼此的關係，我們開心就可以了！」

Fred、Stephanie的戀情在2017年曝光，二人曾十指緊扣現身機場。（影片截圖）

捉緊想做的事

二人在2020年1月1日宣布結婚喜訊，他覺得結婚、生小朋友也沒有一個適合的時間：「你永遠也不覺得自己已準備好，正確的話就去做！」

原來他曾想過婚後先享受二人世界、不要那麼快有小朋友，全因他認為未可為下一代提供最好的條件，但後來他發現這個想法是多餘，皆因兒子給他的快樂大於他過往的擔憂！ 

他有所領悟：「有想做的事就先做，船到橋頭自然直！衝過去會覺現事情不是想像般可怕呢！」 

鄭俊弘（陳慧安 攝）

感恩生命中有他們

當與另一半在一起後，如對方不在自己身旁好有一段時間，怎樣也不太好受，Fred指此情況曾在他的夢中出現：「太太突然離我而去，我就心急地到處找她，在街上不斷地呼喚：『詩詩、詩詩』，不知如何是好。」

Fred續說：「感恩生命中有太太的出現，她令我的人生變得很美滿，由結婚至有小朋友出現，想像不到沒有太太、兒子。」

從Fred的言談之中也感受到他視太太與兒子為命根、著重他們多於自己，他承認會因而很容易失去了自己，就連太太也忍不住開口提議他去找朋友出外消遣，不過，他相當享受當Family Man，盡量做能力範圍可做到的事！

當太太拍節目、錄歌、參加高爾夫球比賽時，Fred讓太太專心做事，自己就負責家中大小事，足見二人可靈活地互相補位！

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不想兒子性格像自己？

Fred欣賞太太的開朗、可愛、古靈精怪，希望Asher可學習得到，更拋下一句：「希望兒子不像我！」他解釋道：「一來我欠缺自信，二來我難以堅定地下決定。」

他補充道：「我覺得自己是善良、孝順、愛錫家人朋友、不怕辛苦，希望他可成為這樣的人吧！」

現時，Fred、Stephanie積極地陪伴兒子面對發展遲緩，照著醫生的建議去接受不同的物理治療，也會為他按摩、扶著他站起來、玩不同的玩具，也喜見兒子一直慢慢地進步！」

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曾患產後抑鬱？

由兩口子變成三人行，父母、孩子同樣經歷學習階段，初為人父的Fred覺得自己也有產後抑鬱，並需向朋友們請教，他說：「當時的我覺得自己很沒用，陪月、婆婆、太太也在，自己像是很『阻埞』，有一刻更想著：『我寧願開工，都唔想喺屋企』。」

後來，他認清廚房是自己的用武之地，決定為陪月姐姐分擔工作，譬如：炒菜、蒸餸，成功找到自己的存在感！

Stephanie在當時同歷情緒起伏，變得不想老公離家太長時間，更曾因Fred打算到樓下跑步而落淚，於是Fred馬上決定留在家，「從當刻開始，我就沒有再出外做Gym，選擇在家樓下跑步、做掌上壓，當她需要我的時候，打電話給我，我就馬上回家！

鄭俊弘（陳慧安 攝）

40歲之後

回望過去，Fred在2013年於《星夢傳奇》中奪冠無疑令他受觀眾所注目，他指自己在1994年看著丁文俊（《中年好聲音》十強之一）參加新秀歌唱比賽，幻想自己日後能否與對方般參加歌唱比賽，直至二人在TVB相遇，他就上前感謝對方的經歷啟發了他呢！

自《星夢傳奇》後，推出過不少歌曲的他直言：「這團火是不會熄滅的，很想用音樂來表達自己！」

他自言很喜歡上年的Britpop《左搖右擺》，並預告：「接下來推出的歌曲比以往很不同，但就是我所喜歡的，想朝著這一個方向做歌。」

隨著人愈大，他有感變得愈來愈享受演戲、喜歡投入角色的過程！

現為男人四十的Fred，做著自己熱愛的工作、擁有美滿的家庭，臉上不時掛著笑容，十分幸福！

Hair & makeup：@joanne_starryavenue

記者：陳淑霖

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