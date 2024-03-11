罕見眼疾｜8歲起視力異常1原因諱疾20年恐失明　港女生靠毛孩終戰勝抑鬱正視罕病

【罕見病/失明/視障人士/夜盲症】眼睛是一個人的靈魂之窗，一名港女患有一種遺傳性罕見眼疾，無意中在童年時察覺有異，但因種種因素一直諱疾忌醫，又不能夠與人傾訴身心上的不適和不快，壓抑多年後演化成情緒病，同時亦經歷病情突然惡化的噩耗，猶如當頭棒喝，終迫使她正視問題。

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周圍燈火通明 眼前卻一片昏暗

該名27歲港女Kelly在社交平台Instagram上分享自己患眼疾的心路歷程，指早在8歲時發覺自己的視力出問題。19年前一個傍晚，母親在補習社接Kelly回家，途經一條燈火通明的後巷，母親走在前面下樓梯，Kelly站在樓梯頂動也不動。母親回頭看到女兒站著感奇怪，

「做咩呀？」 「媽媽，條路好黑，我睇唔到路呀。」

睡前遊戲淪視力拷問

Kelly指，家族內沒有人患眼疾，自己是第一人「中獎」。母親曾帶Kelly見視光師，得悉女兒的視覺或會隨成長慢慢消逝，到最後有可能變失明。當年少不更事的Kelly不以為然，還未意識到患病的嚴重性。母親對於女兒視覺出問題非常緊張，自此睡前經常與Kelly玩一個「視覺遊戲」，透過不斷問Kelly「看到多少隻手指？」、「看到媽媽的眼睛嗎？」、「看到媽媽的牙齒嗎？」、「看到媽媽在笑嗎？」等。Kelly形容一個遊戲淪為拷問，慢慢對於眼疾絕口不提，甚至假裝自己仍能看見。

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鬱出情緒病 養貓治癒

隨著成長和視力退化，一方面要承受生理上的不便，另一方面要隱瞞病情安撫家人，又不能夠與人傾訴自己對於視力退化的沮喪心情，病情成為成長時期一大禁忌，導致心理上承受巨大壓力。Kelly慢慢陷入抑鬱和焦慮的深淵，這時家人領養了一隻貓，將她拯救出來。當時她診斷患上抑鬱症，每次焦慮來襲時，貓咪總會找到她，舔著她的手，讓她保持清醒和安撫她，

「像告訴我一切都會好起來，還有她（貓咪）在這裡。她幫助我從負面想法中走出來，沒有她，我不會在這裡分享我的故事。」

視力驟降終正視 延醫19年確診罕見眼疾

Kelly在2022年因為視力急惡化求醫，終確診患上視網膜色素病變（RP），屬一種遺傳性罕見病，目前沒有治癒方法。患者的視網膜會緩緩退化。病發初期，患者夜視能力會較常人弱，後來視野將慢慢收窄，周邊視力微弱，只會剩下一小部分的中央視力，最終失明。

外國沿用動物輔助治療多年

根據香港動物輔助治療協會資料指出，動物輔助治療（AAT）是指將合符指定條件的動物加入到為服務對象度身訂造的治療方案中，透過生命與生命的互動、加上治療師設計的活動內容，讓服務使用者從中成長。動物輔助治療於外國推行多年，以動物輔助特定治療模式，如心理治療、物理治療、訓練，達到較深入及長期的治療成效。

動物輔助治療應用的層面廣泛，如自閉症兒童、過度活躍症兒童、焦慮或情緒受困的兒童、身體殘障人士、精神病患者、創傷後遺症患者、性虐待或家庭虐待的受害者、戒毒人士、囚犯、老人、腦退化症等等。

曾有不少研究顯示，與動物互動可令人體產生更多的「快樂荷爾蒙」，如安多芬 (Endorphin)，多巴胺 (Dopamine)，兩者均會給人愉快、興奮、放鬆及情緒舒暢的感覺；而其中一樣為催產素 (Oxytocin)，它影響著人們社交聯繫（Social Bonding）的動力及投入感、信任度，也影響著「愛」的感覺。透過互動，人可獲得「快樂荷爾蒙」，動物也能感到滿足，是一個雙贏的互動。

撰文：黃堯姿